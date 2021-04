JAKTER GJERNINGSMENN: Politiet i Tønsberg jakter minst én gjerningsmann til. Politistasjonssjef Øystein Holt kan ikke utelukke at det kan være enda flere. Foto: Fredrik Solstad, VG

Drapet i Tønsberg: Kan muligens knytte utbrent bil til åstedet

TØNSBERG (VG) Politiet kan muligens knytte det utbrente kjøretøyet til området på Kilen der Bård Lanes (33) ble drept. Nå jobber de med å finkjemme overvåkningsbilder fra åstedet.

Bare noen få timer etter at Bård Lanes (33) ble skutt og drept på Kilen i Tønsberg sto en bil i full fyr og flamme på Sem, noen kilometer fra drapsåstedet.

Politiet knyttet først ikke de to hendelsene sammen, men siktelsen mot en 31 år gammel mann som var pågrepet etter bilbrannen ble torsdag kveld utvidet til også å gjelde medvirkning til drap.

– Vi mener muligens at vi kan knytte det kjøretøyet også til Kilen, men bare muligens – og det er jo vitner som har også sagt det, sier politistasjonssjef Øystein Holt i Tønsberg til VG.

Den siktede 31-åringen samtykket til varetektsfengsling fredag. Han har ikke ønsket å forklare seg for politiet og stiller seg uforstående til siktelsen.

Torsdag kveld gikk politiet også ut med et overvåkningsbilde av en mann som er observert på område på Kilen i håp om å få publikumshjelp til å identifisere ham.

Fortsatt vet de ikke hvem denne mannen er og politiet ønsker fortsatt tips, sier Holt.

Politiet Foto: JAKTES: Politiet gikk torsdag ut med bilde av denne mannen etter drapet på Bård Lanes (33).

Etterlyst mann sikret på flere overvåkningsbilder

Overvåkningsbilder og arbeidet med å tyde dem er nå helt sentrale i politiets etterforskning. Blant annet bistår Kripos politiet med å gjøre bildene av mannen som er etterlyst enda tydeligere.

– Det viktigste er at vi er sikre på at det er en gjerningsmann, fordi vi har andre bilder også, som knytter ham nærmere til det. Men bildet vi har delt er det beste som knytter ham til det foreløpig, og så jobber vi med å få et bedre bilde av ham, sier Holt.

Politiet er også opptatt av å greie å få mest mulig overvåkningsvideo fra avdøde Bårds løpetur – fra han gikk ut av solariet på Kilen og til han falt om på bakken.

UBESVARTE SPØRSMÅL: Politistasjonssjef Øystein Holt i Tønsberg forteller om etterforskningen etter at Bård Lanes (33) ble drept på Kilen i Tønsberg. Foto: Fredrik Solstad, VG

– Har dere på video at han ble skutt?

– Nei, det vet jeg ikke. Vi vet ikke helt hvor skuddene faller. Vi tror han har løpt et stykke før han faller.

– Har dere vitner som har observert skudd?

– Nei.

En video fra et overvåkningskamera utenfor solstudio viser at avdøde skvetter når han har gått ut av døren, forklarer Holt. Driftsleder Kristian Vejle har tidligere fortalt det samme.

– At han skvetter kan ha vært skudd, men det kan også være at det sto noen på utsiden som han skvetter av og som han prøver å løpe bort fra, sier Holt.

Ingen formening om motiv

Politistasjonssjefen forteller om et stort og omfattende etterforskningsarbeid med innhenting av vitneobservasjoner og videoovervåkning fra både brannåstedet og drapsåstedet for å danne seg det fulle og hele bildet av hva som har skjedd.

På spørsmål om politiet nå har noen formening om hva som kan ha vært motivet for drapet, svarer Holt:

– Nei, vi har ikke noen formening om noe motiv. Siden vi ikke har fått noen god forklaring fra han som er siktet for påvirkning, ikke har noen pågrepet og ikke kan spørre fornærmede er det vanskelig å spekulere i et motiv, sier han.

Det er denne ruten politiet mener han har løpt, men de er fortsatt usikre på hvor han ble skutt:

Avdødes bror har det tungt

Knut Strømme er oppnevnt som bistandsadvokat for den dreptes bror. Han sier at broren har det tungt.

– Det er en sjokktilstand med mange uavklarte spørsmål. Nå må politiet få fred til å etterforske. De jobber med mange ubesvarte spørsmål, og har satt betydelig ressurser på saken, sier han.