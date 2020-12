Mange kjører i disse dager hjem til jul. Men det er ugreie kjøreforhold flere steder i Sør-Norge, og meteorologene advarer om snøfokk og vind i fjellene. Foto: Paul Kleiven / NTB

Juletrafikken preges av vanskelige kjøreforhold i Sør-Norge

Dårlig vær, særlig på fjellovergangene i sør, sørger for vanskelige kjøreforhold bitte lille julaften. Flere fjelloverganger er stengt eller har kolonnekjøring.

Snøfokk og kraftig vind gjør at særlig fjellovergangene sør i landet er utsatt.

Både over Haukelifjell, Dovrefjell og Hardangervidda er forholdene dårlige. I Innlandet meldes det om svært glatte veier.

– Vi får melding om veldig glatt mange steder i Innlandet. Ta hensyn, kjør etter forholdene, og hold avstand til hverandre, tvitrer Vegtrafikksentralen Øst.

Trafikkbildet tirsdag kveld tyder ikke på at juletrafikken har begynt for alvor, noe som kan ha sammenheng med det dårlige været og at flere venter til onsdag med å komme seg av gårde.

Meteorologene advarer

Ifølge Meteorologisk institutt vil været bedre seg utover dagen på lillejulaften, men det vil bli riktig ufyselig tirsdag kveld og gjennom natten.

– Vi har sendt ut varsel om snøfokk og vind i fjellet, sier statsmeteorolog Marit Berger til NRK.

Statens vegvesen melder at flere fjelloverganger kan bli stengt på kort varsel. Over Haukelifjell var det tirsdag kveld kolonnekjøring på grunn av været. E134 over Vikafjell er stengt. Til NRK opplyser Vegvesenet at de følger trafikksituasjonen nøye.

– Det vil begynne å blåse opp på Hardangervidda. Hvis folk skal over fjellet i kveld, må de ta hensyn til at det kan bli kolonnekjøring. De må ta med seg mat og drikke og strøm på mobilen, lyder oppfordringen fra trafikkoperatør Eirik Elnes ved Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende.

En rekke trafikkulykker

Flere steder i Sør- og Midt-Norge melder politiet også om trafikkulykker av varierende omfang.

På E16 mellom Bjørgo og Aurdal i Innlandet fylke førte en kjedekollisjon tirsdag ettermiddag der sju-åtte biler var involvert til at veistrekningen var stengt i flere timer.

På E6 over Hjerkinn veltet et vogntog og førte til trafikale problemer i flere timer. I Vinje ble en person fløyet til sykehus med helikopter etter en frontkollisjon.