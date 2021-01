EVAKUERT: Lars og Therese Tvedt og hundene Lynet og Torden ble evakuert fra Kogstad i Gjerdrum. Foto: Odin Jæger, VG

– Hvis vi får lov til å flytte tilbake, så er det veldig trygt

GJERDRUM (VG) Først gikk raset i søsterens nabolag. Så ble Lars Tvedt og familien hans selv evakuert.

Gjerdrum har 6978 innbyggere. 1000 har vært eller er evakuert fra hjemmene sine. Det finnes neppe noen innbyggere i den lille bygda som ikke er berørt av det tragisk raset eller kjenner noen som er det.

Dette er én families historie.

Lars Tvedt våknet av helikopterstøy ved familiegården kl. 06.00 onsdag morgen. Han kikket på telefonen og så at det hadde gått et stort ras på Ask i Gjerdrum.

RASDAGEN: Et av de første bildene VGs fotografer tok av redningsaksjonen etter raset, tatt kl. 08.27. Raset skjedde rett før kl. 04. Foto: Jørgen Braastad, VG

Nøyaktig hvor og omfanget var uklart på dette tidspunktet, og Lars ringte til sine to søstre som bor på Ask for å forsikre seg om at de var OK. Den ene søsteren bor i rasområdet, men var hos familie i Telemark. Hun hadde blitt oppringt av politiet med en dramatisk beskjed:

– Da sa hun: Skredet har gått i Nystulia. Det er ingen som vet hvor stort det, men alle blir evakuert, forteller Lars.

Hans 82 år gamle mor bor også på familiegården. Han gikk inn til henne i kårboligen da han så lyset bli skrudd på den morgenen.

– Det er bedre at jeg snakker med henne, enn at hun ser dette voldsomt på alle kanaler på morgenen.

Det var først da han så TV-bildene at omfanget ble klart for trebarnsfaren, og at han også skjønte hvor nært søsterens hjem var raset. Det står nå få meter fra raskanten.

– De er jo i sjokk, og får med seg dette på nyhetene fra der de er. Det er jo vanskelig, men de er glade for å være sammen.

PÅ RASKANTEN: Rekkehuset Tvedts søster bor i gikk akkurat klar av raset. Foto: Jaran Wasrud, NVE

Sent samme kveld blir det også kjent at Bjørn-Ivar Grymyr Jansen, Charlot Grymyr Jansen og deres lille datter Alma er savnet.

Lars har kjent Bjørn-Ivar siden ungdomstiden og har også jobbet sammen med ham.

Han sover dårlig den natten. Som én av mange i Gjerdrum.

Dagen etter er det nyttårsaften. Lars hadde snakket med søsteren om at hun og hennes familie midlertidig kunne flytte inn på familiegården.

Det har gått ett og et halvt døgn siden raset i Ask:

– Så får vi tekstmelding: Evakuering av Kogstad.

EVAKUER: Denne tekstmeldingen fikk de som måtte evakuere fra Kogstad. Foto: Skjermdump

Gården ligger to kilometer i luftlinje fra rasstedet. Lars hadde registrert at helikoptre fløy over gården tidligere på dagen, uten å tenke noe videre over det. Men, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hadde oppdaget sprekker i grunnen og synlig leire i noen bekkefar i området.

– Politiet ringte veldig raskt, i løpet av ett minutt eller to og forteller at nå står det 30 minutter på meldingen, men dere drar så fort dere kan, sier familiefaren.

Familien på fem og bestemor på 82 måtte forlate gården på minutter i det de sto og gikk i.

– Det går jo mange tanker gjennom hodet, om hva som skjer. Får vi flytte tilbake?, sier Therese Tvedt.

MYE SOM FOR MANGE: Som for mange gjerdruminger er det mange tanker for ekteparet Tvedt etter raset. Foto: Odin Jæger, VG

Da VG møter ekteparet lørdag, er veien kort mellom optimisme og fortvilelse. Familiens hjem ved inngangen til 2021 er Clarion Hotell Gardermoen. Døtrene og hundene Lynet og Torden er midlertidig innlosjert hos et vennepar.

– For oss har det vært av stor betydning å ha et vennepar som jentene og bikkjene kan være hos. En kamerat som tok seg en skitur med sønnen vår. Vi har det jo veldig bra i forhold til mange andre, men det er et poeng at alle vil bidra og hjelpe til. Det er vi veldig takknemlige for, sier Lars.

Når og om familien og bestemor får flytte hjem til gården aner de ikke på dette tidspunkt. Som så mange andre i Gjerdrum venter de på svaret – er det trygt å bo i hjemmet mitt?

– De borer jo nå, for å sjekke at grunnen er trygg. Finner de ut at det ikke er trygt, så er det godt at de fant det ut før det raste, sier Lars.

BORET: NVE tok boreprøver av grunnen ved Kogstad etter at de oppdaget sprekker i terrenget. Foto: Multiconsult/NVE

NVE gjennomførte undersøkelser i området over flere dager. Samtidig måtte Tvedt-familien forberede seg en ny hverdag.

Therese var søndag kveld på vei med hundene til en kennel som tar seg av evakuertes kjæledyr gratis. Lars og døtrene var på hotellrommet på Gardermoen. Så tikket en tekstmelding fra Gjerdrum kommune inn.

– Nå kan dere flytte hjem. Det var noen kilo av skuldrene, og vi er veldig glade for å komme hjem igjen, sier Lars.

NVE kunne søndag kveld fortelle at det ikke har vært noen videre utvikling i sprekkene som ble observert, og at det er gjort grundige geotekniske undersøkelser i området.

– Våre faglige rådgivere har konkludert med at det ikke er fare for kvikkleireskred knyttet til de sprekkdannelsene som er observert i terrenget, sa regionsjef Toril Hofshagen i NVE på en pressekonferanse.

TRYGT Å VENDE HJEM: Kommunen sendte denne tekstmeldingen da de evakuerte fikk flytte hjem igjen. Foto: Skjermdump

– Hvis vi får lov å flytte tilbake, så er det i hvert fall veldig trygt. Og da tenker jeg at da må man bare stole på det, sier Therese.

Det har vært en kontrastfylt søndag for familien.

– For oss fem så var det deilig å komme hjem, men i det store bildet så endrer det ingenting, sier Lars.

For mens de 46 som bor i 14 boliger på Kogstad søndag fikk komme hjem, må minst 950 i Ask møte de første hverdagene i det nye året i fortsatt uvisshet.

FREMDELES EVAKUERT: Mange av de som bor rundt rasområdet i Ask er fremdeles evakuert. Foto: Hans O. Torgersen / Aftenposten / POOL

Og samtidig som Tvedt-familien fikk gode nyheter, fikk andre familier i Gjerdrum forferdelige. Sent søndag kveld ble Bjørn-Ivar Jansen og datteren Alma bekreftet omkommet.

– Det er fælt. Vi tenker på Bjørn-Ivars bror Hans-Jørgen og de som er igjen, sier Lars.

Det familien tar med seg fra usikkerheten som evakuert er en dyp takknemlighet for alle som har stilt opp og et sterkt ønske om gi tilbake.

– Nå åpner det opp seg en mulighet for at vi kan bidra med hva det måtte være for bygda.

