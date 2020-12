Tidligere TV 2-sjef Arne A. Jensen er død

LEDET TV 2: Arne A. Jensen var TV 2-sjef under etableringsfasen på nittitallet. Jensen ble 66 år gammel. Foto: Berit Roald, NTB

Den tidligere TV 2-sjefen Arne A. Jensen er død, melder TV 2.

Familien har også meldt om hans bortgang på Facebook. Jensen skiftet senere navn til Arne Anker-Jensen. Familien opplyser til TV 2 at han led av Alzheimer som han fikk tidlig i 50-årene, og sovnet stille inn med familien rundt seg.

Anker-Jensen ble 66 år gammel.

Han ble administrerende direktør og redaktør i TV 2 i 1993 og jobbet der i kanalens etableringsfase på 90-tallet, frem til 1999. Jensen ble senere konsernsjef i flyselskapet Braathens og deretter i Merkantildata, som senere skiftet navn til Ementor.

Nåværende TV 2-sjef Olav Terjeson Sandnes forteller til VG at Anker-Jensen var spesielt sentral i oppbyggingen av TV 2 kommersielt.

-- Det var under hans lederskap at TV 2 gikk fra rundt 300 millioner til 1,4 milliarder kroner i omsetning, sier Sandnes. Det var også på denne tiden flere av programmene kanalen senere er godt kjent for ble startet, som «God morgen Norge» og «Mot i brøstet»

Sandnes jobbet aldri selv med Anker-Jensen, men forteller at han fikk respekt også i de redaksjonelle miljøene.

-- Det går en historie om at han ganske tidlig i TV 2 hadde et møte med to av de mer profilerte journalistene om kildevern, og om hva han ville gjøre dersom statsadvokaten begjærte at vi skulle utlevere kilder. Da svarte han umiddelbart «Selvfølgelig ikke. De skal beskyttes». Han hadde stor respekt for presseetikken, sier Sandnes.

