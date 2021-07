REAGERER PÅ UTSPILL: Kunnskapsminister og Venstre-leder Guri Melby reagerer på MDG-politiker Susanne Hearts utspill i sitt åpne brev til statsministeren. Foto: Terje Bringedal

Reagerer på MDG-politikers vaksineuttalelser: − En farlig og fullstendig useriøs anklage

Kunnskapsminister Guri Melby (V) reagerer sterkt på at MDG-politiker Susanne Heart beskylder regjeringen for å påføre friske mennesker potensielle skader og død gjennom massevaksinering.

– Som kunnskapsminister reagerer jeg sterkt når denne MDG-politikeren hevder at regjeringen gjennom massevaksineringen «aktivt påfører friske mennesker potensielle skader og potensiell død». Det er en farlig og fullstendig useriøs anklage, sier kunnskapsminister og Venstre-leder Guri Melby.

Torsdag sendte MDG-politiker Susanne Heart et åpent brev til statsminister Erna Solberg, der hun ber om at regjeringen pauser massevaksineringen i Norge.

Hun begrunner dette med påstander om at det «ikke finnes en tydelig fordel» ved å ta vaksinene for barn og unge, og at «vitenskapen ikke har hatt tid nok til å levere tilstrekkelig med sikkerhetsdata før vi satte i gang med massevaksineringen».

Frykter vaksineskepsis

Flere politikere reagerer på Hearts uttalelser.

Påstandene i det åpne brevet underbygger hun med å lenke til en fagfellevurdert forskningsartikkel som ble merket med «bekymringsfulle mangler og feiltolking av data», og som nå er trukket.

– Kunnskap og forskning på vaksinering har reddet millioner av mennesker gjennom historiene. En av de tingene jeg har fryktet mest under pandemien er at vaksineskepsis skal få etablere seg. Til nå har jeg tenkt at dette har handlet om grupperinger og utskudd som kan bli slått ned som ubetydelige. Nå ser vi også at det lever i etablerte partier, sier Melby.

– Bidrar til å spre ubegrunnet frykt

Heart ble i 2019 valgt inn til fylkestinget i Rogaland, og er nestleder i regional-, kultur- og næringsutvalget. Hun har signert brevet som fylkespolitiker i Rogaland, folkevalgt og ombudsperson, og nevner ikke sitt eget parti.

Etter at studien ble trukket, sa Heart til VG lørdag at hennes poeng fortsatt står seg, og at hun baserer brevet på sin bekymring om at det ikke finnes nok sikkerhetsdata på om vaksinen er trygg nok på lang sikt for aldersgruppene som nå skal vaksineres, og da spesielt barn og unge.

SENDTE BREV: MDG-politiker Susanne Heart ba om at regjeringen pauser massevaksineringen i Norge i et åpent brev til statsministeren. Foto: Fredrik Refvem

– Risikoene død og skade i forhold til covid-19-sykdom ser ikke ut til å være så stor at det er verdt denne eksperimentelle massevaksineringen på de unge som nå gjenstår. Vi bør pause istedenfor å haste med denne gruppen før vi har mer data, uttalte Heart.

Melby understreker at det under pandemien har vært avgjørende med folks høye tillit til folkehelsearbeidet og til vaksineprogrammet.

– På tross av at sosiale medier florerer med feilinformasjon og konspirasjonsteorier. Ifølge faktisk.no er det en klar tendens til at vaksineskepsis kobles sammen med mistillit til myndighetene. Det har vært ille nok, om ikke folkevalgte politikere nå skal bidra til å spre ubegrunnet frykt.

Forventer at MDG følger opp

Heart sa til VG lørdag at takknemligheten hun hadde fått fra bekymrede mennesker rundt om i Norge, viser at det var riktig å sende brevet nå.

– Formålet med brevet er å få til en offentlig åpen debatt som inkluderer et bredere perspektiv og involvering av flere ulike stemmer – uten bruk av stempel som «vaksinemotstandere» og «konspirasjonsteoretiker».

Kunnskapsministeren håper at utspill, som de i brevet, ikke fører til at færre vil ta vaksine.

– Jeg regner med at MDG følger opp dette med henne, utover å bare si at de er uenige med henne. Dette er alvorlig. Nesten 4 millioner mennesker i verden har dødd av coronaviruset til nå. Det er godt dokumentert at vaksinen redder liv, og folkevalgte kan ikke spre konspirasjonsteorier om at den er farlig, sier Melby, og legger til:

– Som leder for et liberalt parti er jeg glad for at de aller fleste ser ut til å stole på kunnskap og den utrolig viktige forskningsinnsatsen som er gjennomført på rekordtid for å redde millioner av menneskeliv.