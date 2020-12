FLERE LOKALE UTBRUDD: Dette er det andre store utbruddet Nord-Fron kommune har hatt på kort tid. I slutten av november ble 43 personer smittet på et asylmottak på Vinstra. Foto: Stian Lysberg Solum

Omfattende coronautbrudd i Gudbrandsdalen etter barnehagesmitte

Over 100 personer sitter nå i isolasjon i kommunene Sør- og Nord-Fron etter å ha testet positivt for viruset. Utbrudd kobles opp med smitte i to lokale barnehager.

Nå nettopp

I tillegg skal rundt 500–600 personer sitte i karantene. Totalt bor det henholdsvis nær 5.700 og 3.100 innbyggere i de to kommunene i Gudbrandsdalen.

Kommuneoverlege i de to kommunene, Anders Brabrand, forteller at dette naturligvis betyr at utbruddet merkes i lokalsamfunnet.

– Vi har kontroll i den forstand at vi kan spore alle smitten, men tallet er likevel veldig høyt i forhold til befolkningstallet, opplyser kommuneoverlegen til VG.

I en pressemelding kommer Sør-Fron kommune med ti nye tiltak, blant annet at alle barneskolene går over til hjemmeundervisning. I tillegg skal barnehagene stenges inntil videre.

SKOLENE STENGES: Kommuneoverlege Anders Brabrand forteller at flere av skolene har måttet stenge fordi de ansatte sitter i karantene. Foto: Geir Olsen

– Samfunnsvirkningene er ganske store, og jeg tenker da spesielt på at vi har anbefalt at folk ikke besøker hverandre, og at diverse fritidsaktiviteter stenges ned. Det blir som en slags «light-lockdown», forteller Brabrand.

– Vi ser det at når barnehager får mye smitte, så er det ikke så farlig sykdomsmessig fordi barna får milde symptomer, men det setter mange arbeidstagere ut av spill. Flere av skolene har måttet stenge fordi de ansatte sitter i karantene, legger han til.

Sykdomsforløpet til de smittede er foreløpig ukjent. Totalt er ni personer lagt inn på Innlandet sykehus, ifølge VGs oversikt. Det er likevel ikke sikkert hvor mange av disse som eventuelt kommer fra Fronskommunene.

Kobles ikke til tidligere utbrudd på asylmottak

VG har tidligere omtalt at 43 personer på asylmottaket på Vinstra i Nord-Fron kommune ble bekreftet smittet i utgangen av november.

Ifølge Brabrand er det likevel ingen direkte tilknytning mellom utbruddet som pågår nå og smitten på asylmottaket.

– Vi har ikke klart å finne noen sammenheng mellom utbruddet i asylmottaket og det som kom nå. Det betyr likevel ikke at det ikke finnes noen kobling, men akkurat nå behandler vi det som to separate utbrudd, sier Brabrand.

– Vi ser et par tilfeller i haleheng av det forrige utbruddet knyttet til asylmottaket, men det er mer indirekte. Det er forgreninger mellom kommunene på grunn av familiebånd og personer som reiser på tvers for å arbeide, legger han til.

TIDLIGERE UTBRUDD: 43 personer ble bekreftet smittet på asylmottaket på Vinstra i enden av november, men kommuneoverlegen avkrefter foreløpig at det er noen kobling med det nye utbruddet. Foto: Geir Olsen

Kommuneoverlegen forteller at kommunen har planlagt å innføre nye hurtigtester i dag, som forhåpentligvis skal gjøre smittesporingen mer effektiv.

– Hurtigtestene er ikke like pålitelige som de vi vanligvis bruker, men det kan bekrefte de tilfellene der vi allerede mistenker at det er coronasmitte. Det er litt som en svangerskapstest – hvis du tester negativt så betyr det ikke nødvendigvis at du er trygg, men du kan stole på at du har corona dersom du får et positivt svar, sier han.

Publisert: 11.12.20 kl. 11:20