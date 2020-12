DØDSULYKKE: Totalt syv personer var involvert i frontkollisjonen på E39 i Volda i oktober i fjor. To kvinner er døde. Kollisjonen skjedde 200 meter sør for tunnelinnslaget ved Damfosstunnelen i Volda kommune Foto: Svein Aam/Møre-Nytt / Møre-Nytt

Ber Vegvesenet se på regelverket etter dødsulykken i Volda

Havarikommisjonen ber Statens Vegvesen om å se på regelverket for sikkerhet i baksetet etter at en mor og en datter omkom i en frontkollisjon i Volda i oktober 2019.

Statens havarikommisjon har blant annet undersøkt hvorfor utfallet ble så alvorlig og ulikt fordi som satt i stasjonsvognens baksete fremfor de som satt foran i trafikkulykken på E39 i Volda 20. oktober 2019.

Begge de omkomne i trafikkulykken, en mor og en datter, satt i personbilens baksete da den frontkolliderte med en varebil. I tillegg ble en tredje passasjer i baksetet livstruende skadet ifølge havarikommisjonen, mens personene som satt foran i begge bilene overlevde ulykken med lettere skader.

Nå anbefaler havarikommisjonen at Statens vegvesen er på regelverket og informerer GRSP i FN om funnene, skriver de på sine nettsider:

– Statens havarikommisjon tilråder Statens vegvesen å gjøre en vurdering med sikte på å forbedre regelverket for sikkerheten til baksetepassasjerer og informere The Working Party on Passive Safety (GRSP) i FN om denne ulykken og funnene i undersøkelsen.

Etterforskningen har tidligere avdekket at føreren av varebilen ikke hadde gyldig førerkort. Havarikommisjonen oppsummerer i rapporten at kjøreforholdene samlet sett var krevende, og at dette anses som den viktigste årsaken til at ulykken skjedde. Det var blant annet glatt på veien.

Bekymret for at regelverket ikke er godt nok

Passasjeren som satt bak i bilen til venstre, hadde ikke på seg bilbelte. Havarikommisjonen skriver at deres undersøkelser har vist at sitteplassens sikkerhetssystemer i stasjonsvognen var konstruert ulikt, spesielt knyttet til setet i midten, der passasjeren døde momentant. Her ble sikkerhetsbelte brukt.

– Sikkerheten i midten i baksetet var direkte knyttet til hvordan en delt bakseterygg klarer å motstå belastningen fra passasjer og bagasje plassert i bagasjerommet. I dette tilfellet bidro usikret, men godt plassert bagasje til store deformasjoner på bakseteryggen, skriver kommisjonen.

De mener likevel vekten på bagasjen, samlet 65 kilo, må anses å være innenfor hva man kan forvente at en rygg skal kunne tåle. Kommisjonen peker også på at regelverket som handler om styrketesten for nedfellbare bakseter ikke omtaler eller tar hensyn til hvordan en passasjer i midten i baksetet er sikret med bilbeltet.

– Med bakgrunn i undersøkelsen er SHK bekymret for at regelverket som omhandler sikkerheten i baksetet ikke er ivaretatt, og at det heller ikke er etablerte kollisjonstester for midtre passasjerplass i baksetet, skriver de på sine nettsider.