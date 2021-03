FJELL: Fire barnehager i dette området stenges etter økt smitte. Foto: Helge Mikalsen

Her har de det høyeste smittetrykket i landet – nå stenges flere barnehager

Det har vært en dramatisk økning i antall coronasmittede i bydelen Danvik, Austad og Fjell de to siste ukene. Nå stenger de alle barnehager i den ene skolekretsen.

Bydelen Danvik, Austad og Fjell i Drammen har det desidert høyeste smittetrykket i Norge dersom vi sammenligner med bydelene i Oslo og resten av landets kommuner. Fredag ettermiddag er det registrert 2399 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Til sammenligning har Haugesund, den kommunen i Norge med høyest smittetrykk, 860 smittede per 100.000 innbyggere i samme tidsrom. Drammen kommune som helhet har et smittetrykk på 699.

I denne grafen ser du smittteutviklingen i kommunen gjennom pandemien:

Nå stenger Drammen alle barnehagene i Fjell skolekrets.

– Vi har gjort analyser basert på postnummer og ser at enkelte områder er fire eller fem ganger hardere rammet. Forskjellen er veldig stor, og smittetrykket på Fjell er størst, sier kommuneoverlege i Drammen, John David Johannessen.

Over 1 av 40 i denne skolekretsen har dermed blitt smittet av corona de siste to ukene. Smitten er ikke jevnt fordelt, og det er stort sett kohorter og familier som blir smittet. Likevel så kommunen det som nødvendig å stenge barnehagene for å stoppe smittekjedene, som Johannessen mener befinner seg nesten overalt i bydelen.

Rødt nivå

I november og desember hadde Drammen kommune en stor smittebølge. Da var barnehagene på gult nivå under hele perioden, men med den engelske mutanten har det endret seg.

– Barnehagene har praktisert rødt tiltaksnivå den siste tiden, men nå var det dessverre nødvendig med et dramatisk skritt for å beskytte ansatte, barn og foreldre. Vi stenger nå for å redusere kontaktpunkter og møteplasser, sier Johannessen.

– Har dere vurdert å stramme inn regler og rutiner i barnehagen før dere gikk til dette steget?

– En del regler har allerede vært i bruk, og det er begrenset hvor mye ytterligere effekt det har. Dette er også et gradert tiltak. Barnehagene er fortsatt åpne for barn med spesielle behov og for barn med foreldre i samfunnskritiske jobber, sier Johannessen.

UNNGÅ KONTAKTPUNKTER: Stengingen er ifølge kommuneoverlege John David Johannessen en viktig del av å ta ned så mange kontaktpunkter som mulig, og dermed redusere smitten. Foto: Terje Bendiksby

Mobiliteten mellom bydelene er stor ifølge kommuneoverlegen.

– Det er en stor grad av mobilitet for å komme til enkelte skoler og jobb, i tillegg til at det ikke er noe særlig butikker i denne bydelen, men det har jo blitt redusert med nivå 5A. Mobiliteten i samfunnet ellers har det gjort mye med, men vi tenker ikke at stengingen av barnehagen vil ha noe nevneverdig å si for mobiliteten, sier Johannessen.

– Har denne stengingen noe med påskeferie å gjøre, altså for å unngå at enten ansatte eller barn havner i karantene i ferien?

– Det har ikke vært en del av vurderingen. Da skulle vi gjort det på et annet tidspunkt, og ikke i uken som kommer.

Nye smittevernveiledere

Fra 12. april har barnehager og skoler nye smittevernveiledere som skal være enda bedre tilpasset situasjonen vi står i nye og mer smittsomme virusvarianter og er oppdatert med ny kunnskap om smitte blant barn. Fortsatt er det et mål at barn skal få være i barnehagen og på skolen – selv ved et høyt smittetrykk.

I veilederne er det hovedsakelig derfor oppdatert hvordan man kan ha et enda bedre smittevern på rødt nivå uten at det må stenges.

Barnehagene skal etter planen åpne igjen etter påske, med rødt tiltaksnivå.