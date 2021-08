MANDELKRISE: Mandeltrær krever mye vann, og det kan mange bønder ikke gi dem under den historiske hetebølgen som har rammet California. Mandelproduksjonen går derfor ned.

Tørken i California tar knekken på mandlene

Californias langvarige tørke har tatt kvelertak på den viktige mandelproduksjonen. Desperate bønder prøver å redde trærne sine med småvanning.

California produserer rundt 80 prosent av verdens mandler. Den amerikanske mandelproduksjonen har en verdi på rundt 6 milliarder dollar (nærmere 54 milliarder kroner). Nå truer den historiske tørken produksjonen.

Bonden Joe Del Bosque inspiserer mandlene i sin uttørkede frukthage i San Joaquin-dalen. Han har ikke nok vann til å gi trærne det de trenger, så han praktiserer noe han kaller «underskuddsvanning». Han gir rett og slett trærne sine altfor lite vann.

Og det til tross for at han lot en tredel av jordene sine ligge brakk – for å spare vannet til de verdifulle mandlene.

Han tar også høyde for at han må ta ned en rekke trær tidligere enn planlagt – for å få nok vann til resten neste år.

– Det betyr at vi mister en stor investering, sier han.

Kvelertak

Tørken har gått hardt utover mange av produsentene. Flere er ventet å gi opp frukthagene sine – på grunn av knapphet på vann. Vann er også blitt langt dyrere.

Produksjonsproblemene er et stort tilbakeslag for jordbruksnæringen i California, som er kjent for sitt tørre middelhavslignende klima. Et pålitelig vanningssystem har gjort det til det perfekte stedet å dyrke mandler.

KNUSKTØRT: Det er for tiden lite vann i kranene i California, som lider under en historisk tørkeperiode.

Men mandeltrær trenger mye vann året rundt, og nå truer klimaendringene med stadig oftere og tøffere hetebølger. Forskere peker på at klimaendringer allerede har gjort denne delstaten på vestkysten varmere og tørrere de siste 30 årene, og denne utviklingen vil fortsette – bare enda mer ekstremt.

Lå an til rekordproduksjon

Californias mandelproduksjon vokste fra ca. 168 millioner kilo i 1995 til rekordhøye 1,4 milliarder kilo i 2020, viser tall fra det amerikanske landbruksdepartementet.

I løpet av denne perioden økte landområdene med mandeltrær fra 1958 kvadratkilometer til 6475 kvadratkilometer.

VANNSTANS: Tidligere i sommer rant det en liten bekk gjennom den tørkede, sprukne jorden på et tidligere våtmarksområde nær Tulelake i California. Myndighetene måtte be bøndene i denne viktige landbruksregionen om å slutte å ta ut vann fra elver og bekker. Den langvarige og alvorlige tørken tømmer statens reservoarer og dreper truede fiskearter.

I mai anslo departementet at Californias mandelavling ville nå rekordhøye 1, 5 milliarder kilo i år. Men i juli ble anslaget redusert til 1,3 milliarder kilo. Grunnen til de reduserte anslaget var vannmangelen og rekordvarmen

– Mange av mandelprodusentene går nå gjennom en svært vanskelig og stressende tid. De forsøker å holde liv i trærne med et vannet de har, sier Richard Waycott som er administrerende direktør i Almond Board of California, som representerer mer enn 7600 produsenter og foredlere.

Største eksportvare

Mandler er Californias største eksportprodukt innen landbruket. Industrien sender nesten 70 prosent av disse steinfruktene sine til utlandet, drevet av sterk etterspørsel fra India, Øst-Asia og Europa.

Fordi prisen på mandler steg under tørkeperioden i California i årene 2012-2016, investerte mange i hundrevis av nye kvadratkilometer med mandeltrær. Problemet var at disse beplantningene skjedde i områder som manglet pålitelige vannforsyninger.

-Økningen i mandelproduksjonen skjedde på et tidspunkt da det praktisk talt ikke var noen økning i vannproduksjonen, sier David Goldhamer. Han er spesialist i vannforvaltning ved University of California.

MANGELVARE: Alvorlig tørke – vær så snill å spare på vannet, står det på dette skiltet i California, som opplever historisk tørke. Hetebølgene rammer alt og alle.

Boomen i mandelproduksjonen kom nesten samtidig som California erklærte sin andre store tørke på et tiår. Og det er altså snakk om ekstrem tørke.

Delstatens to viktigste vannreservoarer er bare 30 prosent og 24 prosent fulle. Det har ført til at vannleveransene til jordbruker er kraftig redusert. Mange bønder er blitt tvunget til å legge jordene sine brakk eller gå over til avlinger som bruker mindre vann.

Ikke bærekraftig

Kritikere mener at mandelavlingene ikke er bærekraftige på dagens nivå i California – fordi de krever for mye vann.

Tom Stokelye er styremedlem i California Water Impact Network – en ideell gruppe som går inn for bærekraftig vannbruk.

Han mener staten bør forby produksjon av mandeltrær i områder som ikke har tilstrekkelig vannforsyning.

– Med den tørken og de hetebølgene vi nå har som følge av klimaendringer, kreves det raske endringer. Hvis ikke vil California kollapse, sier han.

Lar tærne dø med vilje

Selskapet Stewart & Jasper Orchards, som forelder mandler, har også merket konsekvensene av vannmangelen.

– Det er ikke lenger så lønnsomt å dyrke mandler. Frukthagene tørker inn fordi bøndene ikke har nok penger til vanning, sier Jim Jasper.

Han sier at rundt en tredel av Californias mandeltrær er plantet i områder med upålitelige vanningskilder.

– Mange vil ikke overleve tørken. Mange har stoppet vanningen og lar trærne dø, vi ser det mange steder, sier han.

Konsekvensene på sikt blir mindre produksjon.

– Verden vil rett og slett få færre mandler, sier han.