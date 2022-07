3,6 JORDKLODER: – Dersom alle skulle hatt like høyt forbruk som nordmenn, ville vi ha trengt 3,6 jordkloder. Slik kan det ikke fortsette, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Organisasjon: Vi har brukt opp Jordens ressurser for i år

Torsdag har verden allerede brukt opp hele årets «kvote» av Jordens fornybare ressurser, ifølge WWF Verdens naturfond.

NTB

Organisasjonen Global Footprint Network regner seg hvert år fram til hva som er den såkalte overforbruksdagen, internasjonalt kjent som Earth Overshoot Day. Alt forbruket resten av året skjer «på kreditt».

– Det er skremmende å se hvordan denne dagen kommer stadig tidligere. Earth Overshoot Day har blitt flyttet med tre måneder de siste 35 årene. Vi forbruker som aldri før og klarer rett og slett ikke å holde oss innenfor planetens tålegrenser, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond i en pressemelding.

– Hadde trengt 3,6 kloder

De skriver at 68 prosent av verdens dyrebestander er blitt borte siden 1970, og at mye av dette skyldes produksjon og forbruk av varer. Her ligger Norge i «verdenstoppen». Vi brukte opp vår andel av ressursene allerede 12. april, som var vår overforbruksdag.

– Dersom alle skulle hatt like høyt forbruk som nordmenn, ville vi ha trengt 3,6 jordkloder. Slik kan det ikke fortsette, sier Andaur.

Hun etterlyser regjeringens varslede handlingsplan for sirkulær økonomi. Den må komme snarest og ha konkrete, effektfulle tiltak, skriver WWF i et felles utspill med Naturvernforbundet og Framtiden i våre hender.

Vil halvere ressursfotavtrykk

Naturvernforbundet sleder Truls Gulowsen ber om tiltak som gir en reell nedgang i forbruket, mens Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender sier det må bli billigere og enklere å velge miljøvennlig for folk flest.

Hun mener regjeringen bør ha som mål å halvere nordmenns ressursfotavtrykk.

– Norge er i dag kun 2,4 prosent sirkulært. Det betyr at mesteparten av det vi kjøper, går på dynga, sier Andaur.

