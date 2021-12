Tirsdag 7. desember: Dette skjedde i natt

I interne koordineringsmøter mellom sykehusene i Helse Sør-Øst spør nå sykehus om det er ok at de flytter pasienter fra intensivavdeling til et lavere behandlingsnivå med oksygentilførsel. Alle sykehusene melder om stort press på intensivavdelingene, viser møtereferat VG har fått innsyn i