Lørdag 4. desember: Dette skjedde i natt

Fire personer er alvorlig skadet etter en frontkollisjon ved kommunegrensen mellom Tinn og Notodden i Telemark fredag kveld. Det snødde og var glatt på veien, men politiet vil ikke slå fast at det var årsaken til ulykken. I 01-tiden ble fire personer kjørt til Førde sykehus etter at en bil kjørte i en fjellvegg ved Leirvik i Hyllestad kommune i Vestland. Også her var det meldt om glatt føre. Skadeomfanget er ukjent.