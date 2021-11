FRANSK MIDDAGSTID? Kanskje flere nordmenn neste år begynner å gjøre som franskmennene – spise middag senere på kvelden. Da er nemlig nettleien – og strømprisene – lavere. Dermed blir det billigere å lage mat.

Etter 1. januar lønner det seg å spise sen middag

Etter nyttår legges prisen på nettleie om. Målet er redusere forbrukstoppene i nettet slik at man slipper kostbar utbygging.

Av Stella Bugge

Toppene er om morgenen når vi slår på kaffetrakteren og mellom klokken 17 og 18 når «alle» skal lage middag. I disse dager sender Elvia, Norges største nettselskap, ut en e-post til sine 950 000 kunder om hva som er på trappene. Selskapet introduserer en såkalt månedssmaks hvor prisen tar utgangspunkt i den timen du brukte mest strøm sist måned.

Det er myndighetene som har bestemt at nettleien skal endres slik at det blir dyrt å bruke dusj, komfyr, vaskemaskin og elbillader samtidig. Elvia, som er en sammenslåing av tidligere Hafslund Nett og Eidsiva Nett, skriver på sine nettsider at «Jo større andel av strømforbruket ditt du kan legge til natt og helg, desto billigere blir nettleien for deg.»

– Så nå skal vi spise middag etter klokken 21 og dusje midt på natten, Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia?

– Nei, men det går an å ikke bruke alle elektriske apparater i huset samtidig. Du bør ikke sette på oppvaskmaskinen og tørketrommelen mens du lager middag. Vi skal ikke bygge en firefelts motorvei for å ta trafikken en time i rushet om morgenen og ettermiddagen hvis vi kan fordele trafikken mer, sier Schau med tanke på strømnettet.

Månedssmaks

For neste år vil prisen på Elvias nettleie avhenge av når på døgnet og hvilken ukedag du bruker strøm. I e-posten til kundene foreslår selskapet at man kan legge noe mer av strømforbruket til kveld og natt fra klokken 22-06, eller til helgene.

– Men vi anbefaler ingen å bruke elektriske apparater som vaskemaskin tørketromler etc. uten tilsyn, for eksempel når man sover, sier Schau.

– Da er det jo litt begrenset hva vi kan gjøre for å jevne ut forbruket?

– De som har elbil kan spare penger på å lade med godkjent hjemmelader om natten. Da vil normalt både strømprisen og nettleien være rimeligere, sier Schau.

Elvia skriver på sine nettsider at den som vil spare penger ikke bør bruke for mye strøm samtidig, det vil si i samme time. Årsaken er at prisen som legges til grunn for nettleien tar utgangspunkt i den timen du brukte mest strøm sist måned, såkalt effektbruk. Denne modellen kaller Elvia «månedssmaks.»

Nytt fra 2022 hos Elvia Dette er ny nettleie – månedssmaks og «time of use» Ny nettleie innebærer en ny måte å beregne nettleien din på, og en ny måte for deg som kunde å tenke på:

Energileddet i nettleien, som tidligere bare var avhengig av hvor mye energi du brukte, vil i tillegg påvirkes av tid på døgnet og når i uken du forbruker energien – altså «time of use».

Det som tidligere het fastleddet er med ny nettleie mer fornuftig å kalle kapasitetsleddet. Du vil nemlig havne på ulike trinn av en prisstige avhengig av hvor mye kapasitet du trengte i den timen du brukte mest strøm sist måned (din effektbruk). Denne modellen kaller vi «månedssmaks». Slik har det vært tidligere Prisen på nettleie var tidligere delt inn i en fast del (ofte kalt fastledd) og en variabel del (energiledd). Fastleddet var tidligere et likt beløp hver måned for alle kunder, kun avhengig av hvilket nettselskap du tilhørte. I tillegg valgte noen nettselskap ulike nivåer på fastleddet avhengig av størrelsen på hovedsikringen tilknyttet boligen din. Nå vil fastleddet endres til det vi kaller et kapasitetsledd, og vil kun avhenge av ditt maksimale behov for kapasitet. Energileddet var tidligere kun avhengig av hvor mye strøm du brukte. Du betalte en liten sum i nettleie for hver kilowattime som ble brukt. Fra 2022 vil prisen for disse kilowattimene også avhenge av når på døgnet og i uken de brukes. Kilde: Elvia Vis mer

– Hvorfor tar dere utgangspunkt i den timen med høyest forbruk, det høres urettferdig ut?

– Det er for at folk skal få ned toppene sine. Det gjelder å bruke hodet litt, sier Schau og viser til at man kan laste ned Elvia appen på mobilen og se forbruket time for time. Elvia tester nå også ut nye, smarte varmtvannsberedere som kan skrus av noen timer når det er høy belastning på strømnettet. Men her går temperaturen aldri så langt ned at det blir en risiko for legionella.

Frykter legionella

Jens Pahnke, professor ved institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, advarer på det sterkeste folk med tradisjonelle varmtvannsberedere mot å slå av dem av eller senke temperaturen på vannet da det kan gi grobunn for legionellabakterier som trives spesielt godt ved 20–50 grader.

– Hvis folk setter ned vanntemperaturen for spare strøm er det ekstremt farlig. Og hvis man bruker mindre vann for å få ned kostnadene gir det ikke nok gjennomspyling, og dermed kan bakteriene bre seg i hele anlegget, sier han til VG.

Eldre og personer med nedsatt immunforsvar er mest utsatt for legionærsykdom som er en lungebetennelse. I 2001 ble 28 mennesker legionellasmittet i Stavanger, og syv av dem døde.

FHI skriver på sine sider at temperaturen i varmtvannsberederen bør holde minst 70 °C, da dør nemlig bakteriene raskt.

– Dersom varmtvannsberederen har vært skrudd av i kortere eller lengre tid, må det ikke brukes vann derfra til dusjing før vanntemperaturen har nådd opp til 70 °C, skriver Folkehelseinstituttet.

Oso, som lager varmtvannsberedere, anbefaler heller ikke at man kobler ut strømmen.

– Hyppig til- og frakobling av varmtvannsberederens strømtilførsel anbefales ikke, spesielt ikke for beredere med stikkontakt. Det vil kunne gi økt slitasje, sier Oso salgssjef Kim Arild Tandberg. Over nyttår, legger han til, kommer det smart styring til varmtvannsberedere slik at man kan varme vannet når strømmen er billigst.

– Generelt er det slik at de med små boliger og lavt samtidig forbruk vil betale en mindre andel enn i dag, mens de med større boliger og én eller flere elbiler vil betale en større andel. Disse har likevel gode muligheter til å tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleien – dersom de gjøre en liten egeninnsats, sier Schau.

– Kan du garantere at det ikke blir dyrere?

– Hva nettselskapene kan ta seg betalt, bestemmes av NVE. Den nye prismodellen påvirker ikke nettselskapenes inntekter. Nettet er et spleiselag mellom alle kundene. Hvis vi klarer holde investeringene nede slipper vi å bygge ut for å ta de dyre toppene, noe alle kundene vil tjene på, mener Schau.

– Lavere nettleie på lang sikt

NVEs Tore Langset, fungerende direktør for reguleringsmyndigheten for energi, opplyser at nettselskapene ikke kan ta seg mer betalt for nettleien med den nye prismodellen enn den som brukes i dag.

– Blir det dyrere for hvermannsen?

– På lang sikt mener vi nettleien blir lavere fordi modellen stimulerer til mindre effektbruk, og det er det som driver investeringer i strømnettet.

– Men det er begrenset hvor mye strøm du kan bruke om natten?

– Det er to store laster som kan flyttes uten store komfort endringer og det er varmtvannsberedere og elbillading, sier Langset.

KRITISK: Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne

Huseierne kritisk

Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne, sier de er veldig skuffet over at regjeringen og NVE valgte å innføre en ny nettleiemodell før man vet hvilken tariffmodell og prissignaler som fungerer.

Hun sier at alle er enige om at det viktig med bedre utnyttelse av strømnettet, men frykter mange ulike nettleiemodeller som er vanskelig å forstå og forholde seg til. Elvia har blant annet innført en «månedssmaks».

– Jeg kan være flink hver dag hele måneden, men så ha besøk en dag hvor jeg har mange apparater på samtidig, og så straffes jeg for det. Og hvis jeg setter elbilen på lading sent på kvelden i tillegg til at jeg setter i gang vaskemaskinen og tørketrommelen kan jeg få en nettleiestraff fordi jeg bruker mye samtidig selv om det er god kapasitet i nettet, sier hun.

Öberg mener den nye modellen fort kan begunstige ressurssterke som bor i moderne hus med varmepumpe, kjører elbil og har råd til en smart varmtvannstank, og at de som ikke klarer å tilpasse seg det nye systemet sitter igjen med regningen.