Les dagens VG her!

Kort utdanning og garantert jobb? I disse yrkene får du betalt under studiene.

Publisert: Nå nettopp

Da Rebekka Digernes skulle velge utdanning, bommet hun på førstevalget. 24-åringen fra Hardanger hadde gått et halvt år på kiropraktikkstudier i England, men fant fort ut at dette ikke var noe for henne.

Helsemyndighetene jobber nå med å endre systemet for smittesporing. Det kan føre til at flere fullvaksinerte bør teste seg.

ULLEVAAL STADION (VG) Ingvild Flugstad Østberg (30) prøver å sette ord på hva som gikk galt. Om noen uker skal 30-åringen etter planen gå verdenscupåpningen i Ruka. Da er det 636 dager siden hun gikk et skirenn.

Hun skulle bli kjent som moren til landets mest omtalte forfatter. Snart to år etter hans død har Marianne Solberg Behn (68) skrevet bok om sønnen Ari Behn.

ULLEVAAL STADION (VG) Det kan høres merkelig ut, men Ståle Solbakkens viktigste oppgave den neste uken er IKKE Nederland, men å klare å holde fokus på kampen mot Latvia, skriver VGs kommentator Knut Espen Svegaarden.

Og er du vanlige folk? Da kan du lese her hvordan Vedums statsbudsjett slår ut for deg.

Alt dette og mer til i dagens VG!