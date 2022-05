Flere skadet etter «tilfeldig» knivstikking i Numedal

Minst tre personer er skadet, én av dem kritisk, etter en knivstikking på Nore i Numedal. Gjerningspersonen ble pågrepet av brannvesenet.

Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken 09.20. De opplyste da «flere personer er tilfeldig skadd i forbindelse med en knivstikking», og skrev at nødetatene hadde rykket ut.

Kort tid senere opplyste de at tre personer skadet - én av dem kritisk.







– Vi jobber med å få mer oversikt, skrev de videre.

Politiet definerte det i utgangspunktet som en såkalt Plivo-hendelse, som betyr «pågående livstruende vold».

Klokken 09.46, en time etter at de først fikk melding om hendelsen, tvitrer politiet at de har kontroll på det det de mener er gjerningsmannen.

På spørsmål fra VG om det var brannvesenet som pågrep gjerningspersonen, svarer brannsjef Kai Redalen i Nore og Uvdal kommune bekreftende:

– Ja, vi var først, sier han.

BLODPØL: Bildet viser blod på asfalten der knivstikkingen skjedde.

Blodpøl

William Scott var i området for å levere varer da han så en skadet kvinne ligge på bakken.

– Jeg trodde først det var en påkjørsel fordi det lå en stor blodpøl på bakken, sier han.

En bil og to busser hadde stoppet like ved. Den skadede kvinnen lå like utenfor en bil og fikk tilsyn av 10-20 personer, forteller Scott.

Han sier at han ikke tror han så gjerningspersonen.

– Det så ut som det kan ha skjedd på bussen eller like ved, sier han.

Han understreke at det var mye folk på stedet og vanskelig å se hva som foregikk.

– Det var en veldig kaotisk og uoversiktlig situasjon.

Søker ikke etter flere gjerningspersoner

Politistasjonssjef i Kongsberg, Håvard Revå, sier til VG kort tid etter klokken 10 at hendelsen skjedde i sentrum av Norefjord, men har ikke oversikt over hvor eksakt knivstikkingene skjedde.

– Det jeg vet så langt, er at tre personer er knivstukket og skadet. Jeg vet ikke nå hvilket skadeomfang de tre har, sier Revå.

Han opplyser at politiet ikke søker etter flere gjerningspersoner.

Flere luftambulanser

VG har snakket med en av innbyggerne i Nore. Hun bor på andre siden av vannet fra der det skjedde, og kan se over mot åstedet.

Kvinnen forteller om flere luftambulanser, samt mange vanlige ambulanser og politibiler. Hun er forferdet over at noe slikt kan skje på et så lite sted.

– Det er helt grusomt, sier hun.

Hendelsen skjedde like utenfor dagligvarebutikken Joker Egedahl, ifølge daglig leder Lars Halvard Egedahl.

– Alt er sperret hos meg her. De har det under kontroll.

– Hva sier de ansatte?

– De er jo fortvilet, de ansatte. Jeg hadde bare to på jobb i dag. De har ikke sett noe, siden dette har skjedd ute og de var inne og jobbet, sier Egedahl, og legger til:

– Det er kaos her. Det er mye politibiler og ambulanser.

Skoleelever blir fulgt opp

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy bekrefter at to av deres busser var i nærheten da knivstikkingen skjedde.

– Bussjåførene har snakket med politiet, og er nå dimmitert og kan kjøre videre, sier han.

Knivstikkingen skal ha skjedd på bussholdeplassen, som ligger like utenfor Joker-butikken, ifølge Lundeby.

Numedal videregående skole, som ligger like i nærheten av åstedet, har lagt ut en melding på sine hjemmesider hvor de skriver følgende:

«Vi bekrefter at det har vært en hendelse ved skolen. (...) Helsepersonale og politi er på skolen og ivaretar oppfølging av hendelsen. Skolens kriseledelse bistår politiet i tråd med ansvarsdelingen og følger opp skolens elever og ansatte.»

Ordfører: – Dypt tragisk

Ordfører Jan Gaute Bjerke i Nore og Uvdal sier til VG at kommunen er i ferd med å sette krisestab.

– Det er selvfølgelig en dypt tragisk hendelse når noe sånt skjer. Kommunen vil bruke sitt apparat både på informasjon etter hvert og innkalle til nødvendig kriseteam, i samråd med politiet.

Bjerke forteller at kommunen ikke er kjent med skadeomfanget, men at deres ansvar nå er å ta vare på pårørende.

– Det er den beskjeden du ikke vil ha, at noe slikt har skjedd, sier Bjerke, som opplyser at han selv har blitt informert direkte av politisjefen på Kongsberg om hendelsen.

Uendret beredskap

Pressevakt Lars-Erik Vollebæk i Vestre Viken helseforetak forteller at de umiddelbart sendte de to nærmeste ambulanse etter at meldingen om knivstikkingen kom inn.

– I tillegg til tre luftambulanser og en legebil fra Drammen med en anestesilege. Så fylles det på etter hvert fordi det er en uavklart situasjon, sier han.

Vollebæk forteller at beredskapsledelsen internt er varslet og mobilisert, som innebærer at sykehusene er klare til å ta imot skadede. Han kan ikke si noe mer om skadeomfang eller hvor pasientene sendes.

Ifølge kommunikasjonssjef ved helseforetaket Hege Frostad Dahle, er beredskapene ved sykehusene uendret.

– Dette er noe vi trener på, så våre folk er godt drilla. Vi har gode rutiner på dette, og beredskapen er som vanlig.