SÅRT: Familie og nærmiljø er svært preget av tragedien som fant sted, forteller sogneprest i Ris kirke, Jan-Erik Heffermehl. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Søstre bisettes etter ulykken på Hareid: − Sterkt

RIS KIRKE (VG) Benedicte (18) og Victoria Myrset (12) bisettes torsdag i Ris kirke i Oslo. De omkom i et lynnedslag på Hareid 4. juli.

Av Thea Rosef

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ris kirke i Oslo er pyntet med blomster i alle farger til bisettelsen.

Ved inngangen står to bilder av jentene, og bak leder en midtgang fylt med buketter opp til de to hvite kistene.

De var tre søstre i turfølget som ble rammet av lynnedslag på fjellet Melshornet i Hareid kommune søndag 4. juli. To mistet livet i ulykken mens den tredje ble innlagt ved Haukeland universitetssykehus.

Jentene var på ferie i Hareid da de ble rammet av lynnedslaget, og bodde egentlig i bydel Vestre Aker i Oslo.

– Vi skal ta avskjed med Benedicte og Victoria. Det blir en bisettelse som er veldig preget av venner og familie, ikke minst søsteren. Vi har prøvd å legge det opp nært og personlig, sier sogneprest Jan-Erik Heffermehl, som skal lede seremonien.

SOGNEPREST: Jan-Erik Heffermehl i Ris kirke. Foto: Synne Eggum Myrvang, VG

Han forteller at familien er svært preget av det som har skjedd, og også nærmiljøet.

– De har det veldig tungt, det er noe de gruer seg til på mange måter. Begge foreldrene skal holde minnetaler, og søsteren. Det er klart det er sterkt. De tegner et bilde av to nydelige, aktive og livsglade jenter som fikk livet sitt avsluttet altfor tidlig.

– Helt feil

– Denne ulykken er forferdelig. Det finnes jo ikke noe forklaring på det, sier Heffermehl.

Han beskriver stemningen i kirken som svært sorgtung og dempet. Sognepresten forteller at det er en stor familie og vennekrets rundt jentene, og at det er forventet mange til kirken torsdag. Flere barn fra klassene til jentene har vært innom kirken.

– Vi blir jo preget av alt som skjer her. Det er ikke ofte vi står der med to kister og to så unge mennesker.

– For meg som prest er det beintøft. Heldigvis er ikke dette noe vi gjør hver dag. Dette er helt feil. Det er ikke to unge mennesker som skal gå ut av tiden på den måten. Jeg ønsker å kunne formidle som prest at det er et håp om at man kan leve videre midt oppi det, det er noe av det det viktigste for meg.

SANG OG TALE: Under bisettelsen skal det spilles av to sanger som er skrevet for anledningen og familien vil tale, opplyser Sogneprest Jan-Erik Heffermehl overfor VG. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Benedicte Myrset (18) skulle til høsten begynne i tredjeklasse på Ullern videregående skole i Oslo.

Ullern-rektor Torill Røeggen sa til VG mandag forrige uke at både ansatte og medelever ved skolen er sterkt preget av tragedien.

– Det er helt fryktelig. Det er et stort sjokk og en veldig trist dag for Ullern videregående skole. Men først og fremst tenker vi på familien som har mistet to døtre, sa rektoren.

– Benedicte var en elev som var veldig godt likt av alle elever og ansatte. En flott jente som har gått bort så altfor tidlig.

Victoria Myrset (12) skulle begynne ved Midtstuen ungdomsskole i Oslo.

– Det er en ufattelig trist og tragisk hendelse. Vi tenker på familien og de nærmeste som er i sorg, uttalte rektor Sissel Følling Eilertsen til VG.