1. PLASS: En pasient utstyrt med smittevernutstyr sammen med flysykepleier Hans Aleksander Skalleberg. Pasienten har testet negativt for COVID-19. Foto: Mattis Sandblad

VG-fotografenes beste bilder i mars

To eldre pasienter hjelpes hjem på et ambulansefly med fullt smittevern. De har blitt fløyet fra Spania, et av de hardest rammede landene i corona-krisen i Europa. VGs bildesjefer kåret bildet til månedens beste.

Nå nettopp

les også Hentes hjem til Norge med ambulansefly fra overfylte sykehus i Spania

«Inne i Idlibs mareritt»

Idet Syria-krigen går inn i sitt tiende år, er Idlib den siste regionen som fortsatt er kontrollert av opprørere i opposisjon til Assad-regimet. Nesten én million mennesker blitt drevet på flukt internt. VG reiste i mars inn i verdens aller verste krigssone.

Foto: Harald Henden

















2. PLASS: Idet Syria-krigen går inn i sitt tiende år, er Idlib den siste regionen som fortsatt er kontrollert av opprørere i opposisjon til Assad-regimet. Nesten én million mennesker blitt drevet på flukt internt. VG reiste i mars inn i verdens aller verste krigssone.

les også «Døden venter på oss her»: Inne i Idlibs mareritt

Døpt «alene» i Nidarosdomen

Her blir Selja Toftaker døpt i Nidarosdomen – med kun seks andre til stede.

– Vi skulle egentlig ha dåp med familien, men ingen av dem bor i Trondheim. De skulle komme fra Bodø, Ålesund, Florø, Bergen og Lillehammer, men vi skjønte jo for en uke siden at det ikke ville bli sånn, sier far til Selja, Jøte Toftaker, til VG.

3. PLASS: Siden oppmøte ble så tynt, fikk hele familien oppgaver å utføre, uansett alder. Foto: Ole Martin Wold

les også Døpt «alene» i Nidarosdomen: – Nært, intimt og hyggelig

Pass på grensen

Regjeringen besluttet å innføre midlertidig grensekontroll på indre Schengen-grense. Målet er å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra utlandet.

Foto: Gisle Oddstad

Bildene under tildeles diplomer:







SKJERPER: Nå må også nordmenn vise pass på grensen inn til Norge.

les også Nå må du vise pass på grensen

Støre om gjenoppbygging etter coronakrisen

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre ser utover Oslo en lørdagskveld i mars. Over 50.000 nordmenn har blitt permittert, blant annet på Oslo Plaza, der lyset fra tomme hotellrom former et hjerte.

Foto: Krister Sørbø

les også Støre om gjenoppbygging etter coronakrisen: – Vår generasjons store oppgave

Alene på toppen

De aller fleste holdt seg inne i slutten av mars på grunn smittefaren. Denne skiløperen fikk testet skiene under perfekte forhold i Holmenkollen.

Foto: Bjørn S. Delebekk

Dramatisk velkomst

Da flyet fra Bergamo landet på Torp 12 mars, var det innført strenge smitteverntiltak. Ingen fikk forlate flyet før helsepersonell hadde sjekket dem.

Foto: Helge Mikalsen

les også Her går smittelegen om bord på Italia-flyet

Lunsjpause på Hagens hjemmekontor

Stein Erik Hagen (63) tror coronaviruset vil endre globale investeringer. Han følger utviklingen fra sin villa i Holmenkollen.

Foto: Helge Mikalsen

les også Stein Erik Hagen: – Knapt noen gang tidligere har det vært viktigere å betale utbytte

Fortsetter ferien i Spania

På stranden i Albir i Spania sitter Else Stangeland (72) og Geir Stangeland (72) og nyter solen. De er på en fire ukers ferie til sitt faste ferieparadis. Norske turister og fasboende i Albir tar coronasmitten med fatning.

Foto: Helge Mikalsen

les også Norske pensjonister i Spania: – Vi er ikke redde

les også VG fotografenes beste bilder fra 2019

les også VG-fotografenes beste bilder i februar

les også Bildene vi husker best fra januar

Her kan du følge VGs fotoavdeling på Instagram.

Publisert: 11.05.20 kl. 17:19

Mer om VG-fotografenes beste bilder

Fra andre aviser