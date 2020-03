LANDBRUKSKOMMUNE: Frosta kalles «Trøndelags matfat». Corona-epidemien har også skapt usikre tider i landbruksnæringen, som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Foto: Ole Martin Wold

Bygda åpnet etter corona-sjokket: – Smitten var ute av kontroll

FROSTA (VG) Etter å ha vært stengt ned i 14 dager, åpnet den smitteutsatte bygda Frosta grensene fredag. Smittetallet har stått stille, men flere ligger på sykehus. Hva vil skje nå?

Ådne Husby Sandnes

Ole Martin Wold (foto)

– Smitten var ute av kontroll. For å få kontroll, måtte vi begrense ferdselen over kommunegrensen, sier ordfører Frode Revhaug, som møter VG på kommunehuset.

12. mars besluttet den naturskjønne landbrukskommunen i Trøndelag å sette bygda på 2600 innbyggere i karantene. 22 innbyggere var bekreftet smittet av corona og kommunen anslo store mørketall.

Bare bevegelser som hadde betydning for folks helse og samfunnskritiske funksjoner var unntatt ferdselsforbudet. Hyttefolket ble bedt om å holde seg hjemme.







TOK TAK: Ordfører Frode Revhaug (H) tok tidlig tak sammen med kommuneoverlege Arne Bye. Nå har smittetallet stoppet opp på 22.

Det ble ikke satt opp sperringer, men kommunen varslet at de kunne få hjelp av forsvaret eller politiet og stenge kommunegrensen fysisk med bom.

Det ble heldigvis ikke nødvendig.

14 dager etter, klokken 06.00 fredag, åpnet Frosta kommunegrensen igjen.

Smittetallet har i perioden stått på stedet hvil, ifølge ordføreren. De som har vært i isolasjon og karantene, er på tur ut i «hverdagen» igjen.

Nå gjelder nasjonale retningslinjer, og kommuneoverlegen Arne Bye føler at han er på høyde med situasjonen.

Samtidig oppfordrer kommunen til kun å foreta helt nødvendig ferdsel inn -og ut av kommunen.

– Tiltakene ser ut til å ha hatt ønsket effekt, sier Revhaug, som vil berømme innbyggerne for en fantastisk dugnad i en krevende tid.

– Jeg er stolt av bygda mi. Vi føler at vi har gått litt foran, da. Vi får jo lokal, regional og nasjonal oppmerksomhet, sier ordføreren.

Fortsatt alvorlige syke

Det dødelige viruset kom tidlig til «Trøndelags matfat», allerede i slutten av februar. 4. mars ble det første smittetilfellet bekreftet.

6. mars stengte skolen, etter først mistanke og deretter bekreftet smitte blant både elever og lærere. Barnehager og alle arrangement ble avlyst. Bare en fra hver familie skulle gå i butikken. Sentrale myndigheter kom med nær identiske tiltak i etterkant, sier ordfører Revhaug.







TOMT: Frosta kommune ønsker seg hverken camping- eller hytteturister fremover. Det viktigste er å kontrollere smitten, sier ordføreren.

– Selv om folk nå kan komme over våre kommunegrenser, så er ikke Frosta friskmeldt. Vi må ikke glemme at vi står i en smittesituasjon, at vi har corona i hele Norge og verden.

– Noen er fortsatt alvorlig syke og ligger på sykehus i Levanger – og det er klart at det er mange som tenker på dem. Mange har vært hjemme i lang tid. Dette har preget bygda og rammet familier, næringslivet og pendlere. Men vi iverksatte tidlig tiltak og vare føre-var. Vi ville begrense smitten. Det er jobb nummer én, sier ordføreren.

Men hva tenker innbyggerne i bygda om de drastiske tiltakene som rammet hverdagen og næringslivet hardt? Og hva vil skje med våronna?

Tøft å ikke møte familie

Utenfor Coop-butikken, tyve meter fra rådhuset, er folk ute og handler mens det meste annet er stengt.

Her møter VG Stine Monsvoll sammen med sønnen Lukas på to år.

– Vi ser at det har funket da, så tiltakene måtte vel til. For ingen flere har blitt smittet. Men det har vært tøft, spesielt når du har hatt barn. Det er jo lite å finne på, sier Monsvoll.







HAR FUNKET: Stine Monsvoll, her sammen med sønnen Lukas (2), synes det har vært tøft å holde seg borte fra familien, men tror de strenge tiltakene har funket mot smitten.

Hun er permittert fra jobben, og foreldre og familie bor i Hommelvik i Malvik kommune. De har hun ikke fått besøke på én og en halv måned.

– Det har vært tøft å ikke få møte familien. Vi har brukt FaceTime, men det er ikke det samme. Min far har en sykdom, så hvis han blir smittet, kan han dø, sier Monsvoll.

les også En bønn fra ei bygd

Hun setter pris på at kommunegrensen nå er åpen, men vil ikke misbruke det.

– Vi skal møtes, men vi må forholde oss til de reglene som er.

– En stram influensa

En av dem som tidlig fikk kjenne på coronaviruset var Kirsten Fossli. Hun er nå er friskmeldt etter å ha testet positivt for viruset.

– De første dagene føltes det som en litt stram influensa, men jeg tenkte ikke at det var corona, sier Fossli, som driver en lokal bedrift som produserer torvtak.

Da det andre påviste tilfellet var et faktum, ringte hun med legen, fordi hun følte på smerte i muskler og ledd samt at feberen kom og gikk.

– Men de trodde ikke at jeg var smittet, sier Fossli.







BLE SMITTET: Kirsten Fossli ble tidlig smittet, men trodde ikke først at hun hadde corona.

Noen dager senere var enda flere smittet. Hun tok kontakt igjen, og testet positivt.

– Men da var jo jeg frisk, sier Fossli, som forteller at hun ikke har smittet noen rundt seg.

les også Erna Solberg: – Portforbud vil ikke løse situasjonen

Hun er positiv til de strenge tiltakene som ble innført i bygda.

– Det var rett for å få kontroll på viruset. Så skjønte ikke helt hva vi holdt på med, men de kom noen dager etterpå de også. Det medførte noen ulemper, jeg måtte jo permittere de som bodde utenfor kommunen. De har sin første dag igjen nå. Det var greit å få dem tilbake, sier Fossli.

– Folk er redde

I avislokalene til Frostingen, har redaktør Janne Hopmo første dag tilbake fra hjemmekontor.

De siste ukene har de dekket den lokale epidemien tett. Det har vært krevende å sy sammen avis fra hjemmekontor, men hun mener det har vært viktig å få ut presis og riktig informasjon til innbyggerne.

– Jeg tror det Frosta gjorde, ha vært viktig for hele Trøndelag. Men det var klart at bygda ikke kunne være stengt i alle evighet, sier Hopmo.











REDAKTØR: Janne Hopmo er redaktør i lokalavisen Frostingen.

Hun peker på at deres meningsmålinger peker i retning av at flere enn halvparten av Frostas innbyggere, ikke ville åpne kommunegrensene.

– Man har vært redde for å åpne, at smittetallet skal øke igjen. Folk er redd for smitten, sier Hopmo.

Men kommunen er også avhengig av et landbruk som nå frykter at de vil mangle arbeidskraft i den såkalte våronna, det årlige vårarbeidet.

– Det var nok en av grunnene til at kommunen åpnet opp igjen. Hva gjør vi nå? Får vi nok folk til landbruket? Det er det store spørsmålet, sier redaktøren.

– Ikke alle kan kjøre traktor

Landbruket er ryggraden i samfunnet på Frosta.

Men det har gjort seg avhengig av utenlandsk arbeidskraft, som nå ender 14 dager i karantene dersom de kommer til Norge.

– Vanligvis skal det jo komme en del utenlandsk arbeidskraft til bygda nå. Fra Litauen, Polen og kanskje Sør-Øst Asia. En ting er om de får til å komme, fly- og båttrafikken er jo nede, en annen ting er om de vil komme. Mange vil jo kanskje holde seg hjemme, sier leder i Frosta landbrukslag, Olav Galtvik.







BEKYMRET: Olav Galtvik, leder i det lokale bondelaget, håper bøndene får på plass nok arbeidskraft i vår.

Nå venter bøndene på nasjonale retningslinjer. Situasjonen er uavklart, sier Galtvik.

– Vi satser jo på å få til våronna. At de som er permitterte kan ta jobb, men opplæring er en utfordring. Ikke alle kelnere kan kjøre traktor, sier bonden, som produserer løk, rødbeter, poteter og kål.

– Vi starter å pløye neste uke, forsikrer han.

Publisert: 27.03.20 kl. 20:36

