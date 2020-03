Prøv VGs karantenebingo!

For å unngå coronasmitte holder vi oss mye hjemme for tiden. Flere av oss finner på nye aktiviteter for å få tiden til å gå. Får du fem på rad i vår bingo?

Oppdatert nå nettopp

Hverdagen vår er snudd på hodet nå når skolen har stengt, jobben har flyttet hjem, kulturtilbudene er borte og utesteder har fått strenge begrensninger.

For å minske smittefaren er det begrenset hvem og hvor mange vi kan møte, vi har funnet nye måter å hilse på og vi kan ikke engang søke tilflukt på hytta(!).

Får du fem på rad?

Til tross for et annerledes og kanskje kjedeligere liv, har kreativiteten blomstret! Bedrifter finner nye måter å nå ut til kundene sine på, du har kanskje brukt tid på å rydde boden, funnet frem et gammelt puslespill og for første gang har bestemor testet ut Facetime.

les også VG spanderer Oscar-vinnende dokumentarer

For å hjelpe deg å holde humøret oppe har vi laget denne karantenebingoen. Målet er å få fem på rad enten horisontalt, vertikalt eller diagonalt. Lykke til!

Resultatet ditt må du gjerne dele i sosiale medier med #karantenebingo

Publisert: 31.03.20 kl. 12:34 Oppdatert: 31.03.20 kl. 12:47

Mer om Karantene Coronaviruset Fritdsaktiviteter Hobby Tid Hjemmekontor Underholdning

Fra andre aviser