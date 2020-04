BEKYMRET: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Ørn E. Borgen

FHI og Helsedirektoratet advarer etter flere fester påskeaften: – Vi er bekymret

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ber folk holde avstand og droppe påskefest, etter en travel natt for politiet påskeaften. FHI advarer om at coronabølgen ennå ikke er over.

Oppdatert nå nettopp

Over hele landet måtte politiet bruke store ressurser på å stoppe hjemmefester lørdag.

Dette reagerer Nakstad på.

– Vår klare oppfordring er: Hold avstand, ingen fest, sier han til VG.

– Vi er bekymret for at unge mennesker ikke forholder seg til regelen om ikke å samles mer enn fem personer og å holde god avstand. Når man avholder fest bryter man med dette, og utsetter andre for smitterisiko. Vi har sett flere eksempler på at hjemmefester kan medføre veldig stor smittespredning hvis noen av deltagerne er syke, forklarer han.

Overlege ved FHI Siri Helene Hauge sier til VG at de fortsatt anbefaler å minimere kontakt med andre mennesker.

– Viruset tar ikke hensyn til høytider.

– Utbruddet av covid-19 er nok ikke over. Vi tror at hovedbølgen ligger foran oss, men det er viktig at den neste bølgen blir så lav som mulig, slik at sykehuskapasiteten ikke overskrides. Det er derfor viktig at folk fortsatt gjør en innsats for å hindre at smitten sprer seg igjen. Vi må belage oss på å etterleve slike tiltak i en god stund fremover, forklarer overlegen.

les også Færre innleggelser på sykehus: – Vi har lykkes

Festnatt

Trøndelag politidistrikt skiver på Twitter at de har hatt 18 meldinger om feststøy og brudd på smittervernsregler, og ikke hatt kapasitet til å respondere på alle meldinger.

Politiet i Sør-Vest fortalte til VG søndag morgen at de stoppet fester med over 20 personer tilstede.

– Det virker som folk tror dette er over, og bare gjør som man føler for. Det er det på ingen måte, forklarte operasjonsleder i Nordland, Remi Johansen til VG, også de måtte stoppe flere fester.

I Molde måtte politiet rykke ut til en parkeringsplass ved Molde storsenter, hvor cirka 50 biler, samt en traktor hadde samlet seg.

– Meldere er bekymret for smitte og råning, skrev politiet på Twitter.

Justisministeren ber folk holde ut

Til VG ber justisminister Monica Mæland om å holde ut.

– Jeg har stor forståelse for at mange er utålmodige. Men det er helt nødvendig at folk fortsetter å ta del i dugnaden og følge myndighetenes smittevernregler.-Det er fordi hele Norge har bidratt i dugnaden, at regjeringen nå gradvis vil lette på forskjellige smitteverntiltak. Men dersom ikke alle fortsetter med å bidra til å holde smitten nede, kan vi bli nødt til å stramme inn igjen. Det vil vi selvfølgelig svært gjerne unngå å måtte gjøre. Og da må folk holde ut, sier Mæland.

6. april uttalte helseminister Bent Høie at Norge har coronaepidemien under kontroll, og at regjeringens tiltak har fungert. Det ble også fortalt at Folkehelseinsituttet anslår at det er rundt 14.000 smittede i Norge.

Tidligere denne uken kunngjorde regjeringen at flere av de inngripende tiltakene som ble iverksatt i mars skal lettes på. Fra 20. april åpnes barnehager igjen, mens barneskolen for 1.-4 trinn, samt SFO gjenåpnes 27. april.

Unngå disse handletabbene:

Publisert: 12.04.20 kl. 11:04 Oppdatert: 12.04.20 kl. 15:08

Les også

Mer om Koronaviruset Helsedirektoratet

Fra andre aviser