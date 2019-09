FANGET: Storfebonde Sivert Mauset sier til VG at han har kontroll på 40 av 55 kyr. Foto: Sivert Mauset

Kyrne til storfebonden Sivert er fanget av vannmassene

Ved elven Surna i Surnadal er rundt 100 sauer antatt druknet og nå pågår en redningsaksjon for flere titalls kyr som er fanget mellom vannmassene.

Elven Surna skal ifølge politiet ha tatt med seg over 100 sauer og flere titalls kyr. Flere av dem skal ha kommet seg på land andre steder, og storfebonde Sivert Mauset forteller til VG rett før klokken 17 at han har kontroll på 40 av 55 kyr.

– Begynner å få kontroll, kommer til med traktor, skriver han til VG.

Kona Kathrine Mauset utdyper til VG at de nå prioriterer å gi kyrne mat, og får hjelp av naboer til å bygge et gjerde for å lettere flytte på kyrne som har stått vannfast i flere timer.

– De har det bra, forholdene tatt i betraktning, sier hun.

– Har noe sånt skjedd tidligere?

– Den flommer over med jevne mellomrom, men ikke så mye og så raskt. Vi sjekket manuelt senest i går kveld, men at det ble så voldsomt, kom ganske uventet på oss. Det må ha steget flere meter.

Flere bønder skal ha mistet husdyr langs elven, og mange dyr er strandet på øyer langs elven.

FLOM: Ifølge ordfører i Surnadal Lilly Gunn Nyheim antas det at to kyr er omkommet. Foto: Geir Forbregd, Driva

STÅR FAST: Redningsmannskapene forsøker å berge husdyrene med båt. Foto: Tor Helge Solli, Tidens Krav

Kan være 100 døde sauer

Omtrent 100 sauer er antatt omkommet, forteller ordfører i Surnadal Lilly Gunn Nyheim til VG klokken 16 mandag.

– De har også reddet en 30–40 stykker, sier ordføreren, som kaller hendelsen for tragisk og dramatisk.

Kyrne er det ifølge ordføreren vanskeligere å få oversikt over, men det antas at minst to er omkommet.

TRAGEDIE: Flere dyr er fanget mellom vannmassene. Foto: Tor Helge Solli, Tidens Krav

– Vannet har gått ned mye nå, og Røde Kors er ute og leter med båt. Mattilsynet er også på plass, opplyser Nyheim.

– Ble dere varslet om hvor alvorlig flommen kunne bli?

– Vi fikk varsling fra Fylkesmannen om flom og skredfare, det fikk vi. Men det kom fort da det først kom. Bøndene rakk ikke å få unna dyrene i tide.

Sauebonde: – Det er tungt

– Det er mange sauer som ligger og flyter ned elven, sier sauebonde Harald Kragnes til VG mandag ettermiddag.

Han sier til VG at han hadde 107 sauer på beite.

– Nå er det kanskje bare 50 igjen, sier han.

Han sier også at det var sterk strøm i elven. Ifølge ham har ingen av sauene som falt i elven overlevd.

– Det er tungt.

DRUKNET: Mange sauer har druknet i elven. Foto: Surnadal kommune, Råg Ranes

PRØVER Å REDDE DYRENE: Det pågår en redningsaksjon for å redde dyrene som er fanget i vannmassene. Foto: Tor Helge Solli, Tidens Krav

Resten av sauene hans er nå sikret og er tatt med til et område som ligger høyere.

– De er kommet så høyt at elven ikke når dem. De som er druknet ligger i det som kalles bakevje, der det ikke er så sterk strøm. Det blir et arbeid med å fiske opp dem som er druknet.

I tillegg til kommune og nødetater er det også flere andre på stedet som hjelper til med å få dyrene på trygg grunn.

Politiet har avsluttet sitt arbeid på stedet, opplyser operasjonsleder Sindre Molnes ved Møre og Romsdal politidistrikt til VG i 17-tiden.

– Kjempetragisk

Leder i Surnadal Bondelag, Ragna Marie Mauset, ble først kjent med saken da VG ringte henne.

– Det er kjempetragisk, sier hun om hendelsen.

Ingen personer skal være i fare, og ingen boliger skal ha blitt evakuert i forbindelse med flommen.

Surnadal kommune ligger i Nordmøre.

FANGET: Flere sauer er fanget i vannmassene. Foto: Surnadal kommune/Råg Ranes

