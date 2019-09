Foto: Tor Helge Solli /Tidens Krav

Elv tatt med seg 100 sauer : - Mange sauer som ligger og flyter ned elven

Ved elva Surna i Surnadal har flere sauer allerede druknet. - Det er tungt, sier sauebonden.

Politiet i Møre og Romsdal skriver på Twitter at elva Surna har gått over bredden og inn på det jorde. Der skal den ha tatt med seg over 100 sauer.

Operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Borge Amodt, sier til VG at det er en god del vann i elven og at politi og brannvesen er på stedet for å sørge for at flere ikke blir tatt og ser på hva som kan gjøres med sauene langs bredden.

– Elva er stor, sier han.

Sauebonde fortvilet

Tidens krav skriver at en sauebonde skal ha mistet over 50 dyr. Også andre skal ha mistet dyr.

– Det er en fortvilet situasjon. Jeg tror jeg har tapt over 50 dyr. Jeg har også hørt at naboer har savnede dyr. Jeg har aldri opplevd maken, sier sauebonde Harald Kragnes til avisen.

– Det er mange sauer som ligger og flyter ned elven, sier sauebonden til VG.

Han sier til VG at han hadde 107 sauer på beite.

– Nå er det kanskje bare 50 igjen, sier han.

Han sier også at det var sterk strøm i elven. Ifølge ham har ingen av sauene som falt i elven overlevd.

– Det er tungt.

Resten av sauene hans er nå sikret og er tatt med til et område som ligger høyere.

– De er kommet så høyt at elva ikke når dem. De som er druknet ligger i det som kalles bakevje, der det ikke er så sterk strøm. Det blir et arbeid med å fiske opp dem som er druknet.

Sauebonden informerer også om at vannstanden i elven nå er på vei ned.

Ingen personer skal være i fare. Politiet er på stedet, og oppfordrer alle til å følge med på elver og bekker.

Tidens Kravs journalist på stedet, Tor Helge Solli, forteller at det er mye folk i aksjon. Det er blant annet satt inn båter for å prøve å komme seg ut til et jorde der det står mange dyr.

