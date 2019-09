Foto: Tor Helge Solli /Tidens Krav

Elv skal ha tatt med seg 100 sauer

Ved elva Surna i Surnadal har flere sauer allerede druknet.

Politiet i Møre og Romsdal skriver på Twitter at elva Surna har gått over bredden og inn på det jorde. Der skal den ha tatt med seg over 100 sauer.

Operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Borge Amda.

Han forteller til VG at det er en god del vann i elven og at politi og brannvesen er på stedet for å sørge for at flere ikke blir tatt og ser på hva som kan gjøres med sauene langs bredden. - Elva er stor, sier han.

– Han sier også til VG at de ser på mulighetene for å redde sauene som fremdeles er i live, men at det er en del sauer som allerede har druknet.

Ingen personer skal være i fare. Politiet er på stedet, og oppfordrer alle til å følge med på elver og bekker.

Tidens krav skriver at en sauebonde skal ha mistet over 50 dyr. Også andre skal ha mistet dyr.

– Det er en fortvilet situasjon. Jeg tror jeg har tapt over 50 dyr. Jeg har også hørt at naboer har savnede dyr. Jeg har aldri opplevd maken, sier Kragnes.

