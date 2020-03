SAMFUNNSKRITISK: Butikkansatte med barn som Marie Hettervik skal få tilbud fra barnehager og skoler så de kan gå på jobb mens corona-krisen pågår. Foto: Privat

Butikkansatte har krav på skoletilbud til barn for å kunne gå på jobb – men Marie fikk nei

De butikkansatte i landet er blant de som må jobbe under corona-krisen. Men at de med barn har krav på barnehage- eller skoletilbud for å få hverdagen til å gå opp, er det mange som ikke vet.

Da Erna Solberg på torsdag ga beskjed om at skolene stengte, sa hun også at det ikke gjelder alle:

Barn til personer med yrker som er kritiske for samfunnet skal ha tilgang på skole- eller barnehageplass.

Det betyr at alenemoren Marie Hettervik, som gjennom jobben på Meny sørger for at innbyggere i Tysvær har tilgang på mat, skulle få et tilbud fra skolen der de to sønnene hennes går.

Det fikk hun ikke dagen etter at regjeringen stengte skolene. VG har sett korrespondanse der hun får beskjed fra en kommunalt ansatt om at det kun er yrker som inngår i de 15 gruppene som anses som samfunnskritiske som får barnepass.

– Men yrket mitt er jo med blant de 15! sier en tydelig oppgitt Hettervik til VG.

Hettervik ga tydelig beskjed om det, men fikk likevel ikke et tilbud om barnepass på fredag.

– Heldigvis fikk jeg hjelp med barna den dagen. Hvis ikke hadde jeg ikke kunnet gå på jobb på fredag, sier hun.

Hettervik tror ikke hun ville hatt det samme problemet om hun jobbet i helsesektoren.

– Folk tenker ikke over hvor viktige vi som jobber i butikk er i perioder som denne.

I løpet av helgen har Tysvær kommune kommet med nye retningslinjer som gjør at Hettervik etter planen skal få tilbudet hun er krav på. Søndag kveld rundt klokken 19 fikk hun beskjed om at sønnene kan møte på skolen dagen etter og at hun selv kan gå på jobb.

Skolesjef i kommunen, Eli Krokedal, forteller at det ikke har vært kommunens hensikt å avvise noen forespørsler.

– Skolene fikk beskjed om at de skulle stenge torsdag kl 18. Da var det litt kaotisk og kan ha oppstått misforståelser. Det er ikke noen vond vilje bak dette, sier hun til VG.

Hun sier at de har jobbet med tilbudet til dem av kommunens innbyggere som har samfunnskritiske roller i helgen.

– Nå har vi rimelig god kontroll. Alt skal være på plass på mandag.

Hettervik er ikke alene. Både fagforeningen Handel og Kontor, som organiserer butikkansatte i alle butikker, og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel, der Rema er medlem, forteller at de er kjent med flere lignende tilfeller rundt om i landet.

– Det er mange av våre medlemmer og arbeidsgiverne deres som rett og slett ikke er klare over hva de har krav på, sier leder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor.

Fagforeningen sender i kveld ut et brev til alle medlemmene med informasjon om dette.

– Dette sier seg jo egentlig selv. Mat må folk ha. Da må vi legge best mulig til rette for at så mange som mulig i dagligvarebransjen faktisk kan gå på jobb – hver dag. De har det tøft nok som det er, med stor kundepågang og mye mer risiko for å bli smittet enn vi som kan jobbe fra hjemmekontor, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

Næringsdepartementet sendte lørdag ut et skriv til kommunene som understreket at butikkansatte har krav på skoletilbud etter å ha blitt kontaktet av flere organisasjoner. Både Sundnes og Kaltenborn håper det er nok til at alle som har krav på det får tilbud fra barnehager og skoler fra og med i morgen.

Det samme sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Dette er en ny situasjon for alle, så det er forståelig at det kan oppstå noen misforståelser i begynnelsen, men jeg forutsetter at dette er i orden i morgen.

Publisert: 15.03.20 kl. 21:38

