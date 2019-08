Bjørn Revil, bompenge-listetopp i Oslo. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Lei av konflikt i Oslo FNB: – Ødeleggende for valgkampen

Bjørn Revil, bompenge-listetopp i Oslo, har fått nok av den fastlåste konflikten mellom styret i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) sentralt og deler av Oslo-lokallaget.

– Nå begynner det å komme så mye om denne konflikten, med stadige medieoppslag, at det blir forstyrrende for oss når vi skal drive valgkamp i Oslo, sier Revil til VG.

Han har tidligere ikke ønsket å uttale seg om den åpne konflikten mellom FNB sentralt og en fløy i Oslo-lokallaget. Men nå synes han det har gått så langt at han vil si noe.

– Det et partistyre skal gjøre, i alle fall i et lokallag, er å legge til rette for at vi kan drive valgkamp lokalt. Jeg har ikke så mye kjennskap til den administrative konflikten. Men dette er ødeleggende for valgkampen vi driver her, sier Revil.

Dette er konflikten Styret i Oslo FNB har brukt en egen innmeldingsløsning. Der registrerer folk seg og betaler medlemskontingent til en egen konto, via en lokal side de har opprettet. FNB sentralt godkjenner ikke Oslo-styrets medlemsløsning, og anser ikke dette styret som legitimt. Oslo-styret har ikke villet oppgi hvem som har meldt seg inn til ledelsen sentralt. Grunnen til dette, er ifølge Oslo-styret at vedtektene i partiet sentralt er mangelfulle og ikke åpner opp for sentral innmelding der man blir medlem av et lokallag. Under striden mellom Oslo-styret og partiet sentralt, har Oslo-styret reagert på at de ikke har fått utbetalt medlemskontingent for dem som har meldt seg inn via den sentrale løsningen. Myrhol og den sentrale ledelsen forklarer dette med at de ikke anser Oslo-styret som et legitimt styre, og at de har insistert på og bruker sin egen medlemsløsning som partiet sentralt ikke godkjenner eller har oversikt over. Vis mer

Oppfordrer til kommunikasjon

Siste utvikling i saken var at styret i FNB sentralt vil nekte Oslo-fløyen å bruke FNB-logoen. Oslo-styret har varslet at de vil komme med sin egen pressemelding, og eventuelt en pressekonferanse, som svar.

Revil sier han vil oppfordre de stridende partene til å prøve å gå sammen om å finne en løsning, sånn at valgkampen kan brukes på å drive valgkamp.

– Jeg setter pris på at landsstyret forsøker å rydde opp i en vanskelig situasjon og at jeg vil oppfordre interimsstyret i Oslo om å kommunisere med landsstyret slik at ytterligere konflikt blir unngått

Ingen enighet

Leder Jan Eriksen i Oslo-styret svarer slik på oppfordringen fra Revil.

– Vi er åpne for dialog med Frode Myrhol og Morten Malmin (styreleder i FNB sentralt). Vi har vært det hele tiden, men vi føler ikke at vi har blitt møtt positivt derfra.

FNB-grunnlegger Frode Myrhol sier på sin side at han føler seg ferdig med konflikten, og ikke har noe behov for å diskutere den videre.

Han viser til Dagbladets sak om at Oslo-styret skal ha diskutert å bryte ut av FNB og starte et eget parti etter valget.

– Det er informasjon som jeg også sitter på. Så jeg vil distansere meg fra disse menneskene. Vi har ikke noe behov for å komme i noe videre dialog med dem. Hvis de vil sende over medlemslistene som de har fått med den lokale innmeldingsvarianten de har, da hadde det vært veldig greit, sier han.

Han påpeker også at det er opprettet en ny organisasjon med et midlertidig styre i Oslo.

– De hadde et møte allerede tirsdag som gikk veldig bra, så dette går sin gang.

Publisert: 22.08.19 kl. 16:25

