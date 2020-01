BRANNEN: Tore Bondhus sin varebil står til venstre i bildet, kort tid før den blir flammenes rov. Foto: Joachim Svalestad

Sola-brannen: Her står Tores bil rett før flammene kommer

SOLA (VG) I bakgrunnen står flammene mot taket i parkeringshuset. I forgrunnen til venstre står varebilen til Tore Bondhus (42).

Oppdatert nå nettopp

Bildet er et av de første fra branndramaet på Stavanger lufthavn. Bondhus så det i VG – og skjønte at hans Mercedes Citan trolig er fortapt.

– Min plass var D13. På videoen som VG la ut, kunne jeg se at brannen startet i dette området, sier kranføreren på Odfjell Drilling borerigg Deep Sea Nordkapp.

Fra heliporten hadde Bondhus orkesterplass til brannen i parkeringshuset. Han parkerte i god tid klokken 15.10 da han skulle ut i Nordsjøen tirsdag, men været var så dårlig at avgangen ble kansellert.

BILEIER: Tore Bondhus (42) fra Kvinnherad fulgte brannen fra Heliporten rett over gata for parkeringshuset. Foto: Helge Mikalsen

Sammen med kameraten så Bondhus statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Sylvi Listhaug komme tilbake fra åpningen av Johan Sverdrup-feltet i går.

– Jeg trodde det var følgebilene deres, da jeg så blålysene. Men plutselig sa kollegaen min «Herregud, det brenner jo i parkeringshuset, forteller Tore Bondhus.

Politiet: brannen startet i en dieselbil

Politiet opplyser i en pressemelding at brannen startet i en dieselbil.

– Vi har avhørt eier av den eldre dieselbilen, hvor brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn, Sola, startet i går ettermiddag. Vi har også avhørt flere vitner som så brannen i startfasen. Vi har også hentet inn en del videoer, og dette arbeidet vil vi også fortsette med. Forholdene rundt bilbrannen er temmelig oversiktlig, men nå må vi finne ut hvorfor brannen startet, sier Elisabeth Vorland, seksjonsleder etterretning og etterforskning ved Sandnes politistasjon.

Brann- og redningssjefen i Rogaland, Nils-Erik Haagenrud som ledet kampen mot flammene på Stavanger lufthavn tirsdag kveld, regner med at 200–300 biler er ødelagt.

Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef Skade i Gjensidige, sier det er for tidlig å si hva brannen kommer til å koste. Den har jo ikke bare rammet et parkeringshus med mange biler, men også sotskadet et hotell.

– Denne saken kommer sikkert til å pågå i årevis med kartlegging og ansvarsplassering og oppgjør. Det blir en lang affære med mange aktører, sier Rysstad til VG.

Hvis det er 300 biler som har gått tapt og man regner en snittverdi på 300 000 - 400 000 kroner per bil, kan bare bilene komme opp i mellom 90 og 120 millioner.

Rysstad vet i dag ikke hvor mange av bilene som er forsikret i Gjensidige, men opplyser at de vanligvis har en markedsandel på 25 prosent.

Tore Bondhus (42) trodde først ikke det var alvorlig, men raskt spredte flammene seg. Først på motsatt side, senere mot heliporten.

– Det var enorme krefter i sving og vanskelig å slukke. Utpå kvelden kollapset deler av bygget. Vi kunne høre det raste i enden av bygget mot Scandic-hotellet, sier mannen fra Kvinnherad.

Han fulgte brannen i syv timer fra heliporten før han gikk og la seg. Utenfra kan han i dag ikke se bilen sin, som står i midtdelen av parkeringshuset, der det ikke er helt utbrent.

Prøvde nøkkelen

– Jeg prøvde å åpne med nøkkelen i dag. Den når jo langt, men når det ikke blinker, har jeg ikke så store forhåpninger, sier Nordsjø-arbeideren.

Uansett regner han ikke med at varebilen er i kjørbar stand.

– Men det er bare materialistiske ting. I forhold til brannene som raser i Australia, er dette bare peanuts. Ikke har det gått liv her, ingen er skadet. Det er bare ting vi kan erstatte, sier Bondhus.

Han synes likevel at det dels sammenraste parkeringshuset er et sørgelig syn.

– Det er trasig å se at så mange nye og flotte biler er tapt. Tenk hvor lang tid det tar å bygge opp et sånt hus – og så er det ødelagt på noen timer.

Han skjønner godt at mange mener det ser ut som et bombekrater.

– Det var veldig ekkelt i går kveld, da røyken sto tett og svart mot hotellet, sier Tore Bondhus.

Publisert: 08.01.20 kl. 11:22 Oppdatert: 08.01.20 kl. 11:49

Mer om

Flere artikler