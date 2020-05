ADVOKAT: Ane Sofie Tømmerås reagerer sterkt på hvordan den norske skolen i Spania har behandlet oppsigelsen av flere norske ansatte. Foto: Nina E. Rangøy

Advokat slakter norsk skole i Spania: – Bryter loven så det synger

Den norske skolen i Costa Blanca i Spania sa opp flere norske lærere på dagen, uten forvarsel. Skolen bryter loven, og hadde ikke grunnlag for å si opp de ansatte, sier advokat Ane Sofie Tømmerås til VG.

VG skrev torsdag om hvordan de oppsagte lærerne med sjokk reagerte på beskjeden om at de hadde mistet jobben.

– Det ser ut til at det har gått altfor fort i svingene for ledelsen ved skolen, og at skolen bryter lovverk så det synger både når det gjelder måten de går fram på, og ved at det ikke finnes grunnlag for oppsigelser. Slik jeg ser det, består arbeidsforholdene, sier advokat Ane Sofie Tømmerås til VG. Hun har arbeidsrett som sitt kjerneområde.

Advokaten tar forbehold om at hun kun kjenner saken gjennom VGs artikkel.

I et styrevedtak VG har fått tilgang til, står det at dersom noen velger å dra til Norge, må de være klar over at de har et spansk arbeidsforhold.

2. juni skulle skolen åpne igjen, og da var det et krav om at de ansatte skulle fysisk møte opp.

Flere av de oppsagte lærerne valgte å dra hjem til Norge etter 12. mars da skolen stengte ned. Noen av de har returnert til Spania, men ville ikke møte på jobb fordi de er i risikogruppen for covid-19. Mens flere andre opprettet dialog med ledelsen om muligheten for å kunne jobbe hjemmefra, før de brått fikk oppsigelsen 26. mai.

– Skoleledelsen kan i utgangspunktet bestemme at arbeidstagerne skal fysisk møte på skolen i Spania. Imidlertid er situasjonen med covid-19 så spesiell og uventet med store praktiske og helsemessige implikasjoner, at alle parter må utvise fleksibilitet. Manglende oppmøte kan være gyldig fravær, men må vurderes i det enkelte tilfelle, forklarer Tømmerås.

– Når en arbeidsgiver avslutter arbeidsforholdet på dagen, er det avskjed. Det er svært høy terskel for at avskjed er rettmessig, det dreier seg om grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold fra arbeidstager (arbeidsmiljøloven § 15-14). At man av praktiske eller helsemessige årsaker ikke fysisk kan møte på arbeidsstedet på grunn av konsekvenser av covid-19 er åpenbart ikke grunnlag for avskjed, og heller ikke på noen måte saklig grunnlag for ordinær oppsigelse, fortsetter advokaten.

SOLKYST: Costa Blanca i Spania. Her fra området rundt stranden Foto: Dag Fonbæk

Hun legger også til at det ser ut til at skolen har brutt alle regler om saksbehandling i oppsigelsessaker.

VG har lagt frem Tømmerås sine meninger for styreleder for skolen, Ellen Watkinson.

– Alle ansatte på DNSCB har spanske ansettelseskontrakter, og må følge spansk lovverk. Har selvfølgelig spanske advokater tilknyttet personalsaker, skriver hun i en sms til VG.

Men på skolens egne hjemmesider, skriver de at den spanske stiftelsen som eier skolen, er «ansvarlig for at norske lover og regler blir fulgt.» Skolen har også statsstøtte fra Norge.

– Hvorfor skal dere ikke da følge norske lover i dette tilfellet?

– De ansatte har skrevet under spanske arbeidskontrakter, og vi følger spansk lovverk i forhold til det. Vi følger norsk friskolelov i henhold til det pedagogiske, svarer Watkinson.

Advokat Tømmerås mener at det er feil.

– Friskole som får statsstøtte fra Norge er underlagt friskolelova. Det medfører en forpliktelse til å gi ansatte samme arbeidsvilkår som i tilsvarende norske, offentlige skoler. Hele loven gjelder for friskolene, de kan ikke velge ut hvilke paragrafer de vil følge.

Ansatte stiller seg bak skolen

VG mottok fredag et brev underskrevet av seks ansatte ved skolen.

Der stiller de seg bak skoleledelsen, og mener ledelsen har vært tydelige og ryddige i sin kommunikasjon med de ansatte, og gjorde sitt ytterste for å bevare skolens ve og vel.

