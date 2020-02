SYKEHUSET I FIRENZE: Det er satt opp et telt utenfor Santa Maria Nuova-sykehuset i Firenze etter smitteutbruddet i Italia. Foto: CLAUDIO GIOVANNINI / ANSA

FHI: Nordmann i Italia skal ha testet positivt for coronavirus

Den norske pasienten har milde symptomer, og følges nå opp av helsevesenet i Italia.

Personen er bosatt i Italia, og følges opp av italiensk helsevesen, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Regionale myndigheter i Toscana har sendt ut en pressemelding som Klar Tale har fått tilgang til.







I pressemeldingen bekrefter regionale myndigheter at to personer er smittet. En av dem omtales som en 26 år gammel mannlig student fra Nord-Europa.

Mannen har nylig vært i sitt hjemland, skriver myndighetene.

Ifølge italienske medier, som Corriere Fiorentino, er mannen norsk.

Italienske helsemyndigheter skriver på sine nettsider at de skiller mellom positive tester og bekreftede tilfeller. Kun de som har testet positivt i den andre testen blir regnet som et smittetilfelle.

På spørsmål om studenten er nordmannen som skal ha testet positivt i Italia svarer fagdirektør i FHI Frode Forland slik:

– Det går jeg utifra, men det vet jeg ikke sikkert.

– Vil det bli aktuelt å frakte pasienten hjem?

– Det ville være veldig uklokt. De som er smittet bør være i isolasjon der de er, sier Forland.

Avdelingsleder: Har fly som kan frakte syke nordmenn hjem

Onsdag ettermiddag orienterte helsepersonell ved Oslo universitetssykehus på Ullevål om beredskapen dersom coronaviruset kommer til Norge.

– Man har fly som man kan fly folk hjem med hvis det skulle være behov for det. Det er en vurdering som må tas fortløpende, sier Wæhre.

Hun uttaler seg på generell basis om corona-smittede nordmenn i utlandet, men viser til at det er Utenriksdepartementet eller Folkehelseinstituttet som må svare for situasjonen med den norske studenten.

– Fordi dette er forholdsvis nytt, og det ikke har vært noen tilfeller i Norge ennå, er det kanskje naturlig at de kommer hit hvis det er noen som skal fraktes til Norge, sier den fungerende avdelingslederen på Ullevål.

Sykehuskapasiteten kan rammes

Dersom coronasmittede pasienter kommer til Ullevål sykehus, vil de først havne i isolat og testes og få behandling på dette rommet.

Men som en del av beredskapen planlegges det for at kapasiteten på isolasjonsrom ikke er tilstrekkelig, forklarer overlege Arne Borch Brantsæter ved Oslo universitetssykehus på den samme orienteringen på Ullevål:

– Da må vi ta i bruk andre sengeplasser som tilhører andre pasienter. Vi har en relativt stor reservekapasitet, hvis vi for eksempel flytter på planlagte operasjoner og innleggelser som ofte kan vente i noen uker, for å frigjøre sengeplasser. Men dette medfører at driften på sykehuset vil bli rammet i stor grad, sier Brantsæter.

Han sier at intensivplasser er den utfordringen som sannsynligvis vil komme først og bli størst:

– Her er det mer begrensninger i kapasiteten både når det gjelder, utstyr, arealer og personell som kan håndtere dette på en profesjonell måte. Men også her er det reservekapasitet, sier han.

Publisert: 26.02.20 kl. 14:25 Oppdatert: 26.02.20 kl. 16:32

