Forsøker å berge nederlandsk lasteskip på ny torsdag

Bergingsmannskapene har gitt opp å slepe det nederlandske lasteskipet som har havarert i Norskehavet og den splitter nye servicebåten som falt av lasteskipet onsdag formiddag. Nå tar de sikte på nye forsøk torsdag.

Publisert: Nå nettopp

Det er værforholdene som gjorde at forsøket på å heise ned bergingseksperter og slepe det nederlandske lasteskipet «Eemslift Hendrika» til land ble avblåst. Bergingsaksjonen med sleping av skipet er nå planlagt torsdag.

– Liv og helse er alltid førsteprioritet under en hendelse som dette, og det må være trygt å gjennomføre bergingen, sier Hans-Petter Mortensholm i Kystverket i en pressemelding.

Dette har skjedd med det nederlandske lastefartøyet «Eemslift Hendrika» Lasteskipet «Eemslift Hendrika» gikk mandag kveld på autopilot i Norskehavet, og i 23-tiden mistet fartøyet motorkraft.

Hele mannskapet om bord i det nederlandske lasteskipet er berget i land etter at skipet sendte ut nødsignal fordi lasten forskjøv seg og skipet fikk slagside . En person ble skadet.

Lasten om bord var blant annet en 24 meter lang servicebåt til 66 millioner kroner som det norske selskapet AQS AS har kjøpt av Moen marin. Denne båten har falt av dekk på lasteskipet og flyter i Norskehavet.

«Eemslift Hendrika» har rundt 350 tonn tungolje og 50 tonn diesel om bord. Kystverket og eksperter er bekymret for miljøskader dersom det kantrer.

Onsdag 7. april ble det gjort bergingsforsøk av både «Eemslift Hendrika» og «AQS Tor» – men værforholdene tillot ikke dette. Vis mer

Kystverket skriver at beregningene for drivbanene til skipet, viser at faren er liten for at det skal gå på grunn.

– Det er meldt bedre vær i morgen, og det er større sannsynlighet for at aksjonen kan gjennomføres vellykket, heter det videre i pressemeldingen.

Heller ikke båten som datt av ble berget

Planen var opprinnelig å heise ned fire personer på lasteskipet tidlig onsdag ettermiddag – det skjer altså likevel ikke. Heller ikke «AQS Tor», det splitter nye, grønne serviceskipet som falt av dekk på havaristen, ble berget onsdag.

MED ALL LAST: Her ser man havaristen, det nederlandske lasteskipet «Eemslift Hendrika», da all last ennå var på dekk. Den grønne båten falt senere av. Foto: Hovedredningssentralen Sør-Norge

Eierselskapet AQS AS hadde bestilt berging med Stadt Sjøtransport som var ute ved båten ved 12-tiden onsdag, men også her var det været som satte en stopper for slepeplanene.

– PÅ grunn av bevegelsene i båten og flytende tauverk, har kapteinen besluttet å avvente forsøk på oppkobling, sier teknisk sjef Kristian Hjertvik i AQS AS til VG. Selskapet driver med fortøyningsarbeid og slepeoppdrag blant flere ting, og den nye båten ville blitt den tredje i rekken hos selskapet som har base i Flatanger.

«AQS Tor» driver nå sørover, og sjødyktigheten ser ut til å være intakt, ifølge Hjertvik. Langs siden på båten kan man se noen riper og bulker, men ellers ser den ut til å ha tålt å dette av lasteskipet ganske bra.

– Kapteinen antar nå at man kobler opp i morgen tidlig, sier Hjertvik.