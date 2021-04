Støre om statsministerens coronabot: − Verdt å lytte til

Statsminister Erna Solberg får nå bot på 20.000 kroner for å ha brutt coronareglene. - Historisk, sier politisk redaktør.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like, sa politimester Ole B. Sæverud da han fredag informerte om hvordan politiet har vurdert saken mot statsministeren og hennes ektemann.

Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerer slik på politiets avgjørelse:

– Jeg synes politiet ga en grundig begrunnelse for sin beslutning som det er verdt å lytte til, sier han til VG.

Restauranten de besøkte 26. februar ble ikke straffeforfulgt og Solbergs mann, Sindre Finnes, fikk påtaleunnlatelse. Det er politiet i Sør-Øst som har etterforsket saken etter at NRK avslørte saken og statsministeren gikk ut for å orientere om de to familiesamlingene som fant sted denne helgen.

BAKGRUNN: Statsminister Erna Solberg får bot på 20.000 kroner

Jusekspert ved Universitet i Bergen, Hans F. Marthinussen, kommenterer politiets avgjørelse slik på Twitter:

– Historisk

VGs politiske redaktør Hanne Skartveit omtaler det at Solberg nå straffes nettopp for sin rolle som statsminister som «historisk».

– Nå har vi en statsminister som er straffedømt på de forskriftene hun selv pålegger andre. Det er ganske alvorlig. Det er ingen gode utfall for statsministeren her, sier hun.

– Politiet har lagt vekt på at signaleffekten dersom statsministeren skulle brutt smittevernforskriften uten å få en bot hadde vært veldig alvorlig.

les også Hemmeligholder dokumenter om politisaken mot Solberg

Siv Jensen om boten: Ingen forskjell på de som lager reglene og andre

Frp-leder Siv Jensen sier de tar politiets avgjørelse til etterretning.

– Det beviser at det ikke er noen forskjell på hun som lager regelverket og vanlige folk. Det skal det helle ikke være, sier hun.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker ikke å kritisere statsminister Erna Solberg etter at hun er ilagt en bot.

– Politiet gjør sin jobb og vi tar til etterretning deres konklusjon. Vi har ingen ytterligere kommentarer, sier Vedum.

SV-leder Audun Lysbakken skriver i en tekstmelding til VG at også han tar politiets konklusjon til etterretning.

– Dette er politiets vurdering, og vi tar den til etterretning. Reglene gjelder for alle, og slik skal det være, skriver Lysbakken.