Innfører nye tiltak i Oslo

Etter at byrådet i Oslo innførte «sosial nedstenging» for en uke siden, strammer de nå ytterligere inn.

Forrige mandag ble det innført kraftige innstramminger i hovedstaden. Blant tiltakene var rødt nivå på videregående skoler, med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper.

– Smitten har fortsatt å stige selv med svært strenge restriksjoner. På fire uker har vi gått fra 400 smittede på en uke til nesten 1200, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

– Når vi innførte nedstengningen skjermet vi barn og unge, og det vil vi fortsette å gjøre i så stor grad som mulig. Dessverre ser vi at smitten øker mye blant ungdommer, sier han.

Dette er tiltakene som nå innføres i Oslo:

Fritidsklubbers ordinære virksomhet stenges. Det vil fortsatt være mulig å ha et svært begrenset tilbud under strenge smittevernregler med adgangsbegrensning, avstandsregler, gruppestørrelse og krav om munnbind.

Fra gult til rødt nivå i smitteverntiltak på skoler med ungdomstrinn. Det innebærer blant annet at elevene deles inn i mindre kohorter og at kontakt mellom kohortene skal unngås. Begrensinger i oppmøte og ulike oppmøtetider for elevene vurderes fra skole til skole.

Forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at treninger i for eksempel fotball, turn, håndball, volleyball og friidrett må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder eller utendørsidretter. Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver med toppidrett, men er under 20 år.

Forbud mot innendørs organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at aktiviteter i for eksempel kor, korps, teater, speider, dans og organisasjoner må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder.

Tiltakene vil i første omgang vare i to uker.

Se oversikt over alle tiltakene som gjelder i Oslo lenger ned i saken.

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

– Vi vet at dette er en tøff beskjed å få for mange barn og unge. Fritidsaktiviteter spiller en viktig rolle i mange unges liv, sier Johansen.

– Akkurat nå peker smittepilen rett til vers, og det kan lett gå fra vondt til verre. I mange europeiske land har smitten eksplodert. Får vi ikke snudd utviklingen kan vi havne i en situasjon der vi må stenge alt, sier han.

I forrige uke var det en vekst i antall smittetilfeller på 31 prosent. Det er en økning fra uken før, da veksten var på 27 prosent.

I snitt har 6,7 prosent av alle testede testet positivt den siste uken. Den siste uken har Oslo 172 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

De siste to ukene er det registrert flest smittetilfeller i aldersgruppen 20 til 29 år, viser kommunens egne tall.

Av totalt 2107 smittetilfeller er 473 smittetilfeller i denne aldersgruppen. Blant de over 70 år er det registrert 94 smittetilfeller.

I grafen under kan du se den prosentvise stigningen per uke, fra uke 43 til uke 46:

Det er foreløpig for tidlig å si om tiltakene som trådte i kraft tirsdag forrige uke har hatt effekt.

Hvorfor må man vente 14 dager for å se effekt?

Dersom man regner med at det tar 1–2 dager før man får prøvesvaret, kan det altså gå mellom 7 og 11 dager fra noen blir smittet til de blir registrert smittet.

I FHIs siste ukesrapport opplyser de at det i Oslo i snitt tar 2 dager fra noen får symptomer til de tester seg.

Her er fullstendig liste over tiltakene som gjelder i Oslo nå:

Alle arrangementer innendørs er forbudt.

Kinoer, teatre, lekeland, treningssentre, idretts- og svømmehaller må holde stengt.

Stans i breddeidrett for voksne og innendørs fritidsaktiviteter for voksne.

Forbud mot alkoholservering. Serveringssteder kan holde åpent, uten å servere alkohol.

Munnbind blir påbudt i taxi, for sjåfør og passasjerer.

Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted der man ikke kan opprettholde minst én meter avstand.

Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.

Det er forbudt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. Forbudet gjelder både innendørs og utendørs, og uansett alder.

Utesteder kan ikke slippe inn gjester etter klokken 22.00.

Påbud om hjemmekontor så langt det praktisk mulig og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor, så langt praktisk mulig.

Forbud mot innendørs organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at aktiviteter i for eksempel kor, korps, teater, speider, dans og organisasjoner må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder.

Forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at treninger i for eksempel fotball, turn, håndball, volleyball og friidrett må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder eller utendørsidretter. Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver med toppidrett, men er under 20 år.

Fra gult til rødt nivå i smitteverntiltak på skoler med ungdomstrinn. Det innebærer blant annet at elevene deles inn i mindre kohorter og at kontakt mellom kohortene skal unngås. Begrensinger i oppmøte og ulike oppmøtetider for elevene vurderes fra skole til skole.

Rødt nivå på videregående skoler, med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper.

Fritidsklubbers ordinære virksomhet stenges. Det vil fortsatt være mulig å ha et svært begrenset tilbud under strenge smittevernregler med adgangsbegrensning, avstandsregler, gruppestørrelse og krav om munnbind.

Butikker og kjøpesentre må sørge for nødvendig vakthold og sikre at kundene kan holde to meters avstand.

Du bør ikke besøke helsehus og langtidshjem dersom du de siste 10 dagene har vært nærmere enn en mer til personer utover nærmeste familie/hustandsmedlemmer.