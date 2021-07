OMKOM: Redningshelikopter fløy over fjellet Melshornet i Hareid kommune søndag. Melshornet har en høyde på 668 meter over havet. Foto: OLE-OTTAR K. HØGSTAVOLL, Vikebladet Vestposten

Benedicte Myrset (18) og Victoria Myrset (12) omkom etter lynnedslag

Det var søstrene Benedicte Myrset (18) og Victoria Myrset (12) fra Oslo som mistet livet etter lynnedslag på fjellet Melshornet i Hareid kommune i Møre og Romsdal søndag ettermiddag.

Det melder politiet i en pressemelding. Navnene er frigitt i samråd med de pårørende.

– Det var tre søstre i turfølget som var rammet av lynnedslaget. Den tredje vart skadet og er innlagt ved Haukeland universitetssykehus. Oppdatert informasjon om skadeomfanget er ikke tilgjengelig, skriver politiet i pressemeldingen.

Hovedredningssentralen fikk melding om hendelsen klokken 17.11 søndag ettermiddag av politiet og AMK Møre og Romsdal, som hadde fått telefon fra en av kvinnene som hadde blitt truffet av lynet, opplyste de til VG søndag.

Klokken 19.20 søndag kveld opplyste de til VG at to kvinner var omkommet. Den tredje kvinnen ble fraktet til Ålesund sykehus. Søndag kveld opplyste Helse Møre og Romsdal til VG at tilstanden var stabil, og at hun har pådratt seg moderate skader.

Sogneprest i Hareid Sokn, Lars Hartig-Tangedal, sa til VG mandag morgen at de er i beredskap, og at de antar at det vil bli behov for et samlingssted når mer informasjon frigis.

– Da vil vi være klare for det. Det er naturlig å gjøre kirken tilgjengelig når dette er noe som allmennheten forholder seg til, sier han.

Ifølge sognepresten er lokalsamfunnet preget av tragedien.

– Det er dette som er temaet for de fleste nå. Det er sjokkerende fordi man blir berørt i hverdagstryggheten man normalt har i det daglige. Sånt skjer ikke i Hareid, sier han.

ORDFØRER: Bernt Brandal. Foto: MARIUS SIMENSEN / VG

Ordføreren i Hareid kommune, Bernt Brandal, sa søndag til VG at de har satt krisestab, og håndterer situasjonen.

– Det er dypt tragisk, sier han.

Intense forhold

Ifølge lynradar-tjenesten til Meteorologisk institutt ble det rapportert over hundre lynnedslag i området rundt Melshornet i løpet av seks timer på søndag.

Klokken 17.30 skrev politiet i Møre og Romsdal på Twitter at de ba alle som var på fjelltur i fylket om å komme seg ned og i trygghet.

Ifølge operasjonslederen var kvinnene «så å si» på toppen da de ble truffet av lynet, men sa søndag at politiet måtte komme tilbake med mer om hendelsesforløpet.

– Det er ganske uvanlig at det er så intenst torden og lynvær her på Sunnmøre. Men nå gikk det veldig tragisk, sa operasjonsleder Borge Amdam på pressekonferansen søndag kveld.

Han la til:

– Vi er ikke vant til å håndtere så intense forhold.