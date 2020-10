VIL PRIORITERE: Illustrasjonen viser 25 store prosjekter. Tabellen inneholder også en oversikt over skredsikring og utbedringsstrekninger. Foto: Statens vegvesen

Disse veiene vil Statens vegvesen ha

Statens vegvesen foreslår 46 store veiprosjekter og strekningsutbedringer som de vil satse på i neste Nasjonal Transportplan.

– Dette er et resultat av at Vegvesenet har redusert kostnader med 50 milliarder kroner på veiprosjektene som ligger i NTP (Nasjonal transportplan). Dermed kan vi foreslå at nye prosjekter prioriteres inn, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Vi er ikke ferdig med å bygge vei i Norge. Statens vegvesen jobber med mer vei for pengene – og da får vi også mer trafikksikkerhet for pengene, sier hun videre ifølge pressemeldingen fra veivesenet.

Hovland var administrerende direktør i Nye Veier før hun ble toppsjefen i Statens vegvesen og dermed Norges første kvinnelige veidirektør.

Går for lange strekninger

Vegesenet mener nytten av investeringer tas ut for fulle når de kan planlegge, bygge og utbedre over lange strekninger.

– Dette ønsker vi å gjøre mer av i neste NTP. Vi bygger nytt der vi må og utbedrer der vi kan, sier Dahl Hovland.

I neste NTP, som kommer til våren, legges det derfor inn mer midler til flere lange utbedringsstrekninger, som langs rv. 3 i Østerdalen, rv. 9 Setesdal og rv. 94 i Finnmark.

Kostnadskutt

Den gjeldende transportplanen som strekker seg fra 2018 til 2029 la opp til en kraftig økning i budsjettet.

– Så langt i perioden ligger Vegvesenets årlige investeringsbudsjett ni milliarder kroner under den planlagte opptrappingen, heter det i pressemeldingen.

Med økte budsjetter og reduserte kostnader kan 46 prosjekter få klarsignal i første seksårsperiode. Vegvesenet tar i porteføljen hensyn til prosjektene som ligger inne i gjeldende transportplan, om prosjektene er klare og hva de gir av samfunnsøkonomiske nytte, samt regionale virkninger.

Neste Nasjonal transportplan vil dekke perioden 2022–2033.

Publisert: 15.10.20 kl. 14:49