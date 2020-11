KASTET UT: Linnea (20) ble slettet fra TikTok etter at hun la ut videoer av kroppen sin. Foto: Privat

Linnea (20) ble slettet fra TikTok: − Systemet er helt skrudd

Linnea Løtvedt (20) bruker TikTok til å spre sitt budskap om angst og kropp til sine nesten 170.000 følgere på plattformen. Så ble kontoen hennes fjernet.

20-åringen forteller til VG at hun er opptatt av å spre positivisme rundt alle typer kropper, og at det er viktig å prate om.

– Jeg sliter mye med angst og tvangstanker. Angst er ikke noe man trenger å legge skjul på, fordi det er veldig mange som sliter med det, sier Løtvedt.

Hun forteller at budskapene hennes blir tatt godt imot, og at hun har fått flere følgere av å være åpen.

Føler seg sensurert

Løtvedt forteller at hun har mottatt varsler fra plattformen om at hun må slutte å legge ut mye kropp. TikToks moderatorer kaller det for «guideline violations», altså brudd på retningslinjene.

20-åringen har ved flere anledninger lagt ut lettkledde videoer på plattformen. Hun er provosert, fordi hun føler moderatorene kun fjerner de videoene der hun viser at hun har «ekstra fett på kroppen».

– Alle videoer der jeg viser kroppen blir slettet hvis jeg sitter og viser frem «valker». Men hvis jeg står og danser oppreist så kan den være der, sier hun

20-åringen forteller at hun føler seg sensurert uten grunnlag.

– Jeg forstår nå hvor skrudd systemet er. Det er ingen som helt klarer å forstå systemet på TikTok. Du kan bli bannet (slettet, jour. anm.), og det er ingen som vet hvorfor, fortsetter Løtvedt.

VG har forsøkt å komme i kontakt med TikTok. De har ikke svart på vår henvendelse.

VINKEL: – Det handler om vinkelen man tar bilder i, sier 20-åringen. Foto: Privat

Mener appen skaper kroppspress

Løtvedt forteller at hun ofte ser lettkledde jenter og gutter i nyhetsstrømmen i appen. Hun stusser over at hennes videoer blir fjernet, mens andre blir stående.

– Jeg synes det er helt sykt at TikTok, som er en så stor plattform, med mange brukere helt nede i niårsalderen, sletter videoer av dem som har litt fett på kroppen, sier hun.

20-åringen tror det kan skape et stort kroppspress for dem som er unge og usikre.

TikTok eies av det kinesiske firmaet ByteDance. Appen er én av få sosiale medieplattformer som er tillatt både i Kina og i store deler av resten av verden. De har fått kritikk flere ganger for å sensurere innhold og lagre brukeres data.

VISER KROPP: Til høyre viser Linnea Løtvedt et eksempel på bilder hun mener blir tatt bort fra plattformen. Foto: Privat

Tror roboter står bak

– Jeg har fått varsler om at jeg må slutte å poste kropp, eller «seksualisere» den da. Men jeg har fortsatt med det fordi jeg mener det er viktig. Men så gikk de inn og faktisk slettet kontoen min. Det visste jeg ikke at var mulig.

På grunn av den generelle begrunnelsen 20-åringen fikk etter slettingen tror hun det er roboter, og ikke mennesker som står bak.

– Jeg fikk brukeren tilbake i dag, men jeg vet ikke hvorfor. Nå vil jeg uansett bruke mer av tiden min på YouTube, der jeg føler budskapet blir værende, avslutter hun.

Etter at saken ble skrevet om i mediene har TikTok åpnet brukeren til 20-åringen igjen. Hun har i likhet med VG ikke fått svar på gjentatte henvendelser til plattformen.

