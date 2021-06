KORKONSERT: Store deler av utbruddet knyttes til korkonserter i Nøtterøy kulturhus i Færder. Foto: Ralf Haga/Øyene

Smitteutbruddet i Tønsberg: Anmeldes for å ha stukket fra karantenehotell

Utbruddet i Tønsberg og Færder knyttes tilbake til en person som forlot karantenehotellet for tidlig etter en utenlandstur. Nå anmeldes vedkommende. – Det har fått store konsekvenser, sier kommuneoverlegen.

Av Thea Rosef

Et kraftig smitteutbrudd som har herjet i nabokommunene Tønsberg og Færder siden forrige uke, har endt på totalt 75 sikre smittetilfeller til smittekjeden, som forventes å stige til rundt 100, og opp mot 1200 i karantene.

Utbruddet knyttes blant annet til korkonserter som har foregått i Nøtterøy kulturhus, og Færder kommune meldte torsdag at 56 personer hadde fått påvist delta-varianten.

Kommuneoverlege Elin Jakobsen har uttalt at utbruddet må ses på som at hele består av delta-varianten. Flere fullvaksinerte har også fått påvist smitte.

Tønsberg kommune skriver tirsdag i en pressemelding at de nå anmelder en person, etter at vedkommende forlot karantenehotellet for tidlige etter en utenlandsreise.

– Personen som anmeldes skulle ha vært syv dager i innreisekarantene på karantenehotell etter en utenlandsreise, men forlot hotellet etter tre døgn. Vedkommende dro fra karantenehotellet uten å ha vært i kontakt med ansvarlig smittevernmyndighet, skriver kommunen.

Personen som anmeldes hadde delta-mutasjonen av viruset, noe som har medført til at viruset har spredd seg raskere enn normalt, skriver de videre.

– Vi ser svært alvorlig på denne hendelsen, og ser hvilket enormt omfang det kan få når en som er smittet ikke holder karantenereglene, sier kommuneoverlege Per Kristian Opheim.

– Personen har også brutt karantenereglene etter å ha forlatt hotellet. Smitten har siden funnet veien inn i koret, sier Opheim til VG.

De to kommunene har måttet utsette gjenåpningen på grunn av utbruddet, og strammet inn med ytterligere tiltak.

– Skolene har måttet avlyse skoleavslutninger, det ble stopp i fritidsaktiviteter i alle aldre og vi har måttet utsette gjenåpningen med en uke. Så det har fått store konsekvenser, sier Opheim.

SPREDNING: Kommuneoverlege i Færder, Elin Jakobsen, sa i forrige uke at det var liten mistanke om at utbruddet hadde spedd seg ut i samfunnet. Foto: Privat

– Vi leverer anmeldelse på forholdet. Så blir det opp til politiet å etterforske og eventuelt komme med en straffereaksjon.

Kommuneoverlegen sier at det tirsdag kun er registrert ett nytt smittetilfelle, som ikke er knyttet til utbruddet.

– Det ser ut som vi har fått kontroll på dette. Men det har krevd mange timer.

Torsdag 10. juni kom beskjeden om at et kormedlem var smittet, etter to dager med konserter i Nøtterøy kulturhus, skrev Tønsbergs Blad.

Kommuneoverlegen i Færder sa til VG i forrige uke at korkonsertene som ble holdt hadde foregått i kontrollerte former, men at det var mange på scenen.

– De vil ettergå akkurat hvordan koret ble organisert, men antall og slikt er godt organisert og har foregått i kontrollerte former, sa Jakobsen.