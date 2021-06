UKLART: Helge Haugland sendte det han trodde var to identiske søknader om fritak fra karantenehotell – med to vidt forskjellige utfall. Det viste seg senere at en marginal forskjell i søknadene var utslagsgivende. Foto: Privat

Ba UDI om å få slippe karantenehotell – fikk både avslag og godkjenning

To nesten like søknader om å få fritak for karantenehotell ga to helt ulike svar. – Det føles som at de ikke engang har lest vedleggene, sier Helge Haugaland.

Av Synne Eggum Myrvang

Publisert: Nå nettopp

Helge Haugland jobber som pilot, og skulle hjem til Norge etter jobb i Qatar den 11. juni – etter at karantenehotellreglene var skjerpet.

Fordi kona hans nylig har fått avslag på oppholdstillatelse, ba han om unntak for dette i tilfelle hun ble nødt til å reise fra Norge i karanteneperioden.

– Barna er tre og seks år, og kunne ikke vært hjemme alene mens jeg var på karantenehotell dersom kona mi ble sendt ut, sier Haugland til VG.

Ved siden av den kortfattede søknaden dokumenterer Haugland pilotturnusen sin i utlandet, en arbeidskontrakt som yrkessjåfør i Norge, at han er fullvaksinert og at kona nylig har fått avslag på søknaden sin om oppholdstillatelse. Det betyr at hun risikerer å måtte forlate landet.

Familien flyttet til Norge fra utlandet i august i fjor på grunn av sønnens skolestart.

Fakta om fritak fra karantenehotell UDI har mulighet til å gi folk fritak fra å plikten om å oppholde seg på karantenehotell dersom det er «sterke velferdshensyn» eller andre tungtveiende grunner. Søknadsordningen for unntak fra karantenehotell ble lansert 31. mai.

Slike grunner kan være at man skal være med på fødselen til sitt eget barn, besøke et alvorlig sykt eller døende familiemedlem eller dersom man har ansvar for barn eller andre med særlige omsorgsbehov.

UDI hadde per 18. juni mottatt 2148 søknader. Rundt 1670 av disse ferdig behandlet.

Av de behandlede søknadene er 575 innvilget. Det vil si at 35 prosent av de behandlede sakene er innvilget. Kilde: UDI Vis mer

Sendte to søknader – fikk to ulike svar

– Fordi jeg var litt usikker på om jeg hadde sendt søknaden, og heller ikke fant noen kvittering på at den var sendt, sendte jeg en ny, forklarer Haugland.

Med bare timers mellomrom dumper to UDI-vedtak ned i den digitale postkassen hans noen dager senere.

Først et avslag på den første søknaden. Deretter et vedtak som gir ham fritak fra å være på karantenehotell på den andre søknaden – fordi kona hans kan måtte forlate landet.

Avgjørelsene er tatt av to ulike saksbehandlere.

– Jeg synes det er litt morsomt at det virker som et slags automatisk avslag første gang, der det føles som at de ikke engang har lest vedleggene. Kanskje skulle jeg skrevet mer detaljert i søknaden – men jeg har jo lagt ved vedlegg jeg mener er relevante, og det er dessuten UDI som behandler kona mi sin søknad om oppholdstillatelse, sier Haugland.

Små marginer

VG har sett de to søknadene og alle vedleggene Haugland har lagt ved som dokumentasjon. De er nesten identiske – men med ett unntak:

I søknad nummer to har Haugland krysset av for at det er «særlig alvorlige årsaker» til at han bør få unntak, og skrevet inn at det skyldes avslaget kona har fått på søknaden om opphold i Norge.

Dette har han ikke gjort i den første søknaden, men selve avslaget på oppholdstillatelse er vedlagt som dokumentasjon i begge søknadene.

SKJEMA: Dette er det første som møter deg når du skal fylle ut søknad om fritak fra karantenehotell. Å huke av den nederste boksen her ble vesentlig for Helge Haugland. Foto: Privat

Viser til uklare relasjoner

I avslaget på Hauglands søknad, viser UDI til at det er dokumentert et avslag på oppholdstillatelse, men skriver at det er uklart om det tilhører «moren til dine barn, da det ikke fremkommer informasjon rundt deres relasjon».

UDI bemerker også at det mangler dokumentasjon rundt relasjonen Haugland har til barna, og hvorvidt det er sånn at de ikke vil ha andre omsorgspersoner mens han er på karantenehotell.

– Det er jo UDI som har kona mi sin sak om oppholdstillatelse også, så dette mener jeg de burde ha funnet ut av, sier Haugland om begrunnelsen.

I den andre søknaden, som ble godkjent, skriver UDI ingenting om at de savner informasjon om Hauglands relasjon til hverken kone eller barn.

På VGs spørsmål om hvordan to så like søknader kan gi to helt ulike utfall, skriver områdeleder Steinar A. Munch Rotevatn i UDIs oppholdsavdeling via pressevakten at det er søknadsteksten i den andre søknaden som gjorde at de sjekket flere detaljer i saken, selv om søknaden i hovedsak var like.

– Relasjonen mellom Helge og barna ble bekreftet, forklarer han om hva de da fant ut.

Etter de nye opplysningene i søknad nummer to har etaten vurdert at det foreligger «sterke velferdshensyn», understreker han videre.

Marginal opplysning ble vesentlig

VG viser deretter til at UDI jo har sett dokumentasjonen på konas avslag på opphold i begge søknadene – som er selve kjernen i hvorfor Haugland fikk søknad nummer to godkjent.

– Hvordan kan da en opplysning i søknaden gjøre at det blir to så ulike utfall?

– I søknadsordningen er det ikke lagt opp til klageadgang, derfor kan en ny søknad få et annet utfall dersom det foreligger opplysninger vi ikke før har mottatt. Disse opplysningene kan være vesentlige for utfallet, selv om de er marginale, slik det er i denne saken, skriver Rotevatn videre.

– Burde ikke UDI, når dere er kjent med avslaget på mors opphold, undersøkt flere detaljer også i første søknad, slik dere gjorde i andre søknad?

– Vi gjør i utgangspunktet ikke ytterligere undersøkelser. De fleste søker rett før innreise. For at vi skal være i stand til å gi brukerne svar, i mange tilfeller dagen etter at de søker, er det dokumentasjonen som er lagt ved som gir oss et beslutningsgrunnlag. Vi oppfatter at det mest sentrale for dem som søker er at de får svar før innreise. Derfor er det viktig at vi får de sentrale opplysningene og dokumentasjon inn i søknadene, skriver Rotevatn.