NEDSTENGT: Nordre Follo kommune er nedstengt. Totalt 25 kommuner er omfattet av strengere restriksjoner som følge av mutasjonsutbruddet i Nordre Follo. Foto: Tore Kristiansen

Utbruddet i Nordre Follo: Situasjonen er fortsatt høyst uavklart

Smitten totalt sett går ned, men Nordre Follo kommune har fortsatt ikke full oversikt over hvor mange av de coronapositive som er smittet av den britiske virusmutasjonen.

Publisert: Nå nettopp

Det skriver kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold i sin siste risikorapport om coronasituasjonen i kommunen.

Per nå er 69 personer i kommunen bekreftet smittet av den britiske mutasjonen - og tallet er uendret siden tirsdag.

Det aller første tilfellet med den britiske virusmutasjonen, på fagspråket kalt B117, er en sykehjemsbeboer som testet positivt for corona 3. januar.

– Vi har ikke holdepunkter for at viruset har sirkulert i kommunen tidligere enn dette, skriver kommuneoverlegen i vurderingen.

Smittesituasjonen beskrives for øvrig som stabil og nedadgående, men på grunn av mutasjonen er det likevel en uavklart situasjon i kommunen.

– Men vi har ikke full oversikt over hvor mange av de meldte smittetilfellene som er av den muterte engelske virusvarianten B117. Derfor er situasjonen høyst uavklart og sårbar og vi kjenner fremdeles ikke konsekvensen av den smittespredningen av denne varianten som vi vet har pågått i kommunen siden 3. januar.

Nordre Follo har kalt inn til en pressekonferanse klokken 15.15 torsdag 28. januar. VG vil dekke denne.

UAVKLART: Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold beskriver fortsatt situasjonen i kommunen som uavklart. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Usikkert hvor mange analysesvar som mangler

Kommunen har tidligere opplyst at de har ventet på rundt 100 analysesvar fra FHI, men dette hersker det nå usikkerhet rundt. Alle positive prøver fra 15. desember og fremover skal analyseres for den britiske mutasjonen.

– Det knyttes noe usikkerhet til hvor mange prøver som gjenstår å analysere fra perioden, skriver Myhrvold i sin vurdering.

VG spurte onsdag kveld FHI om hvor mange analysesvar FHI har sendt til Nordre Follo, men har foreløpig ikke fått svar. Det er ventet at Nordre Follo skal orientere om hvor mange prøver de venter på under pressekonferansen torsdag ettermiddag.

I tillegg til alle prøver som allerede er sendt til analyse, sendes alle prøver som nå tas ved Ahus i forbindelse med smittesporingen i Nordre Follo til analyse, opplyser kommuneoverlegen.

Ikke alle tilfeller i samme smittekjede - kan bety spredning

Utbruddet i Nordre Follo startet 3. januar, da to beboere ved Langhus bo- og servicesenter testet positivt for corona. Først 21. januar kom analysesvaret fra FHI om at de var smittet av den britiske virusmutanten.

Utbruddet har spredd seg og omfatter i dag 56 personer. Også i Tussestien barnehage er det et coronautbrudd som kommuneoverlege Myhrvold knytter til utbruddet på Langhus. Totalt 15 personer er omfattet av dette utbruddet.

Det er også påvist smitte med den engelske mutasjonen tilknyttet Kolbotn skole og Langhus helsestasjon, samt Smestad sykehjem i Oslo.

Ifølge kommunelege Myhrvold har smittesporingen så langt funnet tre «klynger» av smittede som henger sammen i en smittekjede, i tillegg til noen få tilfeller som ikke kan knyttes til noen smittekjede.

– Dermed klarer vi foreløpig ikke å samle dette til én smittekjede, noe som kan bety en viss grad av spredning av det muterte viruset, skriver hun.