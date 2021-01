STÅR KLARE: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har ressursene som skal til for å gjennomføre analyser av coronaprøver ifølge professor Magnar Bjørås. Foto: Ole Martin Wold

NTNU kan analysere flere titalls coronaprøver daglig: Har ikke blitt kontaktet av FHI

NTNU har utstyret og kompetansen som skal til for å utføre analysene som kan påvise den britiske virusmutasjonen, men har ikke blitt spurt om å bistå Folkehelseinstituttet (FHI).

Fra 1. desember til 17. januar har FHI fått inn 5,5 prosent av alle positive prøver for å analysere om personer er smittet av den britiske virusmutasjonen. Mange av disse helgenomsekvenseres, men ikke alle.

Det vil si at i et rom med 100 smittede personer, analyseres kun prøven til rundt drøyt fem av dem.

Ifølge Magnar Bjørås, professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU, kan universitetet gjennomføre flere titalls prøver i løpet av en dag. Men foreløpig har de ikke gjennomført en eneste analyse.

– Min personlige mening er at man også bør bruke universiteter, som har kompetanse og ressurser til å gjøre denne typer oppgaver. Om ikke annet som en beredskap når smittetrykket er høyt, sier Bjørås til VG.

– Det er helt gjennomførbart, og dette kan oppskaleres. Det er mulig å gjøre flere titalls prøver i løpet av en dag, hvis man går inn for å gjøre det her, sier han.

– Ikke heksekunst

Ifølge Bjørås har flere fagmiljøer i Norge teknologien til å gjennomføre disse analysene.

– Helgenomsekvensering gjøres på menneske- og dyreceller ved flere sykehus og universiteter i Norge, inkludert Oslo, Bergen og Trondheim, som er mye mer krevende enn å helgenomsekvensere et virus. Så dette er ikke noen heksekunst, hvis man får beskjed om å gjøre det.

Han sier at det viktigste for å kontrollere smittespredningen fortsatt er testing, smittesporing og følge smitteverntiltakene slik som avstand, håndhygiene og munnbind. Samtidig har NTNU i samarbeid med St Olavs kapasitet til å bistå FHI med analyser for helgenomsekvensering av coronavirus.

– Vi har kompetansen, vi har utstyr og vi kan investere i enda mer utstyr for å gjøre en slik oppgave. Vi må ha ekstra ressurser som vi kan få ved å rokere eller ved å få inn ekstra, men det er ikke så mye ekstra ressurser som trengs sammenlignet med det som trengs i forbindelse med standardtestingen, sier han.

– Hvor lang tid tar det å gjennomføre en slik analyse?

– Det kan være avhengig av hvor mye virus det er i prøven fra pasienten. Hvis du har en pasient med lite virus, er det ofte at man må lage mer av det viruset før du kan gjøre en helgenomsekvensering. Hos en pasient med mye virus, vil det som regel gå raskere, sier Bjørås.

Fra Folkehelseinstituttet mottok prøvene som var mistenkt mutert virus fra Nordre Follo tok det 13 dager før analysesvaret kom.

I Danmark bruker de tre til fem dager på analysene som påviser det britiske viruset.

– Vi oppskalerer den kapasiteten nå. Norge er blant landene i Europa som driver mest med dette. Men vi vet at dette er viktig fremover, sa avdelingsleder Line Vold i Folkehelseinstituttet til VG fredag.

Vil bruke Danmarks metode

Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet, sier at de har vært i kontakt med flere fagmiljøer om å bistå med analysering av prøver, men at det enkleste er å ta i bruk Danmarks metode:

Den går ut på at FHI ved hjelp av den ordinære påvisningen av viruset, altså PCR-test, også kan påvise den britiske varianten.

– Vi har vurdert flere fremgangsmåter og vi har vært i kontakt med flere. Men det raskeste og enkleste nå er å ta i bruk PCR-testing, som vi allerede har systemer for, sier Stoltenberg til VG.