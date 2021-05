DUKKET IKKE OPP: Mange dukket ikke opp til avtalt vaksinering på en «inneklemt dag» i flere Trøndelag-kommuner. Her fra vaksinasjonssenteret på Sluppen i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Trøndere møtte ikke til vaksinetimen på «inneklemt dag»

Flere kommuner i Trøndelag opplevde at mange ikke dukket opp til avtalt vaksinering fredag i forrige uke. – Usolidarisk, sier fylkeslegen.

De siste ukene har statsforvalterne i landet kartlagt om kommunene har mulighet til å vaksinere mer i slutten av juni, på bakgrunn av skjevfordelingen av vaksiner mellom kommunene.

Én av bekymringene har vært at folk ikke møter opp til avtalt vaksinetime dersom det er ferie.

– Flere kommuner opplevde at en stor andel avbestilte timen eller ikke møtte opp til avtalt vaksinering fredag nå før helgen («inneklemt-dag»). Det er store bekymringer for at kommunene må kaste mange vaksinedoser på massevaksinering i juli, skriver statsforvalteren i Trøndelag i en oppsummering.

Adresseavisen omtalte saken først.

Statsforvalteren skriver at kommunene dermed er bekymret over at folk heller ikke kommer til å møte til vaksinering i fellesferien i juli. I tillegg er flere av kommunene i Trøndelag bekymret over at de ikke klarer den forespeilede økningen i vaksinedoser i uke 29–31.

– Unødvendig risiko

Jan Vaage, fylkeslege i Trøndelag, bekrefter til VG at flere kommuner i fylket har meldt om avbestillinger av vaksinetimer på den inneklemte dagen i forrige uke.

Han har ikke har noe data på hvor mange det er snakk om.

Han trekker frem at det stort sett er godt voksne folk og de med underliggende sykdommer som fremdeles er i første rekke når det kommer til vaksinering.

– Disse personene setter faktisk seg selv i en personlig, og helt unødvendig risiko hvis de blir smittet uten å ha fått vaksine. Jeg synes det er veldig merkelig å ikke dukke opp til avtalt time, og det er usolidarisk i forhold til fellesskapet, sier fylkeslegen.

Helge Garåsen, vaksinesjef i Tronheim kommune, opplyser at de ikke er blant kommunene som har meldt bekymring.

– Det var faktisk noen som ikke møtte opp i forrige uke, men vi mener det handler om forvirring og ikke inneklemt dag, sier han til Adresseavisen.

Også en utfordring i Nordland

VG har også vært i kontakt med fylkeslegene i Vest og Telemark, Agder, Vestland og Møre og Romsdal, som opplyser om at vaksineringen har gått som normalt til tross for inneklemt dag.

– Her har det vært god oppslutning om vaksinasjonen, sier fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen i Agder.

Nordland fylke har imidlertid også opplevd problemer med vaksineringen i feriene, opplyser fylkeslege Morten Sundnes til VG.

– Vi deler bekymringen fra Trøndelag. Også i Nordland har det vist seg utfordrende å få folk til å møte til vaksinering på inneklemte dager, sier han.

Likevel understreker han at planleggingen av vaksinering hadde vært lettere dersom informasjonen fra helsemyndighetene hadde vært tydeligere.

– Det handler også om planleggingshorisont, både for kommunen og for den enkelte. Derfor har kommunene bedt FHI om å få vite så tidlig som mulig nøyaktig hvor mange vaksinedoser de får i den enkelte uke, forteller fylkeslegen.