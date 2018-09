UTELUKKE IKKE LOKALT SAMARBEID: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier de ikke har tradisjon for å påvirke hvordan partiet bestemmer seg for å samarbeide i kommunene. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Vedum ikke skremt av Ernas samarbeidsflørt: – Jeg har tillit til våre lokalpolitikere

NYHETER 2018-09-11T18:05:21Z

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier han ikke vil legge seg opp i hvem partiets lokalpolitikere velger å samarbeide med, etter statsministerens oppfordring om lokalt samarbeid mellom de to partiene.

Publisert: 11.09.18 20:05

Et år før kommunevalget går statsminister og Høyre-leder Erna Solberg ut og oppfordrer egne lokalpolitikere til å ta seg en kaffekopp med Senterparti-folk , med mål om mer samarbeid.

Til tross for at Vedum kaller Sp for regjeringens sterkeste opposisjonsparti og utelukker et nasjonalt samarbeid, vil han ikke avvise Solbergs lokale flørt.

– I Stortinget er vi en klar stemme mot det Solberg og regjeringen står for i saker som forsvar, politireform og regionreform. Vi har likevel ingen tradisjon for å legge føringer for lokalt samarbeid.

Vedum er for øyeblikket i Nord-Hordaland, der han besøker lokallag, lokalt politi og bedrifter.

– Kan det ikke oppfattes merkelig om dere sentralt kritiserer regjeringspartiene, men samarbeider med de samme partiene lokalt?

– Det tror jeg ikke. Vi har tillit til at man lokalt selv finner ut av hvilket samarbeid som fungerer best. Å trekke nasjonal politikk til lokalpolitikk blir feil og en forenkling.

Vil gjenerobre Tromsø og Trøndelag

Statsministeren, som er på reise i Troms i dag, trekker frem blant annet Tromsø og Trøndelag som viktige områder for partiet å få innflytelse . Hun avviser nasjonale politiske uenigheter som et hinder.

– Selv om det for tiden er litt mer front mellom rødgrønn og borgerlig blokk, er det mye som forener de to partiene: Begge er opptatt av lokal verdiskapning og når det gjelder lokalt selvstyre, så har vi veldig likt utgangspunkt, sier Solberg.

Vedum står fast på at det er opp til de tillitsvalgte lokalt. På spørsmål om han, i likhet med statsministeren, vil oppfordre egne politikere til å snakke med Høyre-folk om samarbeid, er han ikke like tydelig som Solberg:

– Det er lurt å snakke med alle parti, og jeg har full tillit til våre lokale tillitsvalgte og hva de kommer frem til. Vårt mål er å stille liter i alle kommuner, også der Høyre ikke har liste, sier han.

Høyre har i dag 52 ordførere, mens Sp har 107 ordførere og 96 varaordførere etter valget i 2015. Ap er størst med litt over 200 ordførere.

Borten Moe: - Ikke uttrykk for retningsvalg

– Jeg mener dette er en ikke-nyhet uten dramatikk. Det er ulikt samarbeid ulike steder, du vil finne mange kommuner der Senterpartiet og Høyre samarbeider, og mange kommuner der vi samarbeider med Ap. Sånn er det i lokalpolitikken, sier trønder og nestleder i partiet, Ola Borten Moe.

Enkelte i Høyre og Frp har tidligere fridd til Borten Moe om et samarbeid mellom partiet og den borgerlige blokken på Stortinget . Moe var på dette en het lederkandidat til partiet etter Navarsete. Han blir av flere regnet som en som står godt til høyre i partiet.

– Det er ikke noe uttrykk for et retningsvalg at det finnes ulike samarbeidsløsninger. Jeg har aldri tatt til ordet for et samarbeid nasjonalt, sier han.

Han vil ikke si hvilket samarbeid han mener er best i Trøndelag, der han er leder i valgkomiteen, men gjentar det han tidligere har sagt til Klassekampen ;

– For fylkeslaget er det et mål å få fylkesordføreren i Trøndelag. Noen annen naturlig målsetting for Sp i Trøndelag finnes ikke.

Heller ikke parlamentarisk leder og stortingsrepresentant for Sp i Nord-Trøndelag, Marit Arnstad vil blande seg inn.

– Erna må gjerne flørte, men det er nok forgjeves. Vi gjør som andre partier etter lokalvalget, vi samarbeider der vi får størst politisk gjennomslag. Hvem det kan bli med vet vi ingenting om før valgresultatet foreligger, sier hun.

Vedum: Unaturlig med nasjonalt samarbeid

– Hva mener du er Solbergs strategi med å rekke ut hånden på denne måten, et år før kommunevalget, fordi dere vokser på meningsmålingene?

– Det får hun svare for selv. Både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre er nok klar over at vi har flinke kandidater og økende tillit på meningsmålingene. Høyre kommer til å slite mange steder, så vi er en stor maktfaktor.

– Om det kommer en lignende invitasjon om to-tre år da, før stortingsvalget, vil du ta imot den invitasjonen åpent?

– Det kommer nok ikke til å komme. Og det er ikke aktuelt for oss, da må Høyre i så fall endre politikk. Partiet vil sentralisere og tvinge gjennom politikk folk ikke vil ha, sier Vedum.