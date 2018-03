PÅ VEI UT: Sylvi Listhaug ble eskortert ut bakveien etter å ha deltatt i Dagsrevyen tirsdag kveld. Foto: Cicilie S. Andersen

Folkets dom: Riktig av Listhaug å gå av

Publisert: 20.03.18 21:10 Oppdatert: 20.03.18 21:20

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

NYHETER 2018-03-20T20:10:49Z

Et overveldende flertall av det norske folk mener det var riktig av justisminister Sylvi Listhaug å trekke seg.

Det viser en meningsmåling som Respons Analyse utførte for VG tirsdag kveld.

Hovedtallene fra målingen viser at velgerne er oppsiktsvekkende samstemte i sin dom:

Hele 77 prosent av de spurte mener det var riktig at Listhaug trakk seg som justisminister.

Kun 14 prosent av de spurte mener det var feil.

Fakta Målingen Respons Analyse har stilt følgende spørsmål: Mener du det var riktig eller galt av Sylvi Listhaug å trekke seg? Riktig: 77 prosent Ikke riktig: 14 prosent Usikker: 9 prosent Hvor godt eller dårlig mener du statsminister Erna Solberg har håndtert denne saken? Svært godt: 9 prosent Ganske godt: 23 prosent Verken godt eller dårlig: 27 prosent Ganske dårlig: 21 prosent Svært dårlig: 12 prosent Ikke sikker: 7 prosent.

– Dette er i tråd med stemningen i Stortinget, og viser at Stortinget er i takt med folket, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Sylvi Listhaug har så langt ikke kommentert tallene i VGs måling.

Daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons analyse, påpeker at det også blant Listhaugs egne er det en stor andel som mener at dette var en riktig løsning. 45 prosent av Frp-velgerne mener det var riktig av Listhaug å trekke seg, mens 50 prosent mener det var feil at hun gikk av.

– Det kan være ulike begrunnelse for en slik oppfatning. Blant regjeringspartienes velgere, og da særlig Frp-velgerne, er det sannsynlig at mange mente det var bedre at Listhaug gikk enn at hele den borgerlige regjeringen ble ofret. At Listhaug trakk seg, ble løsningen på problemet regjeringen sto i, mener Olaussen.

I alle partier utenom Fremskrittspartiet, mener et klart flertall av velgerne at det var rett at hun gikk av.

– Jeg tror det norske folk har reagert på innholdet i det Listhaug har formidlet, og er opptatt av at politikere ikke skal tillegge hverandre motiver. Det handler om anstendighet. Jeg håper vi nå vil få en annen type politisk debatt i Norge, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

I undersøkelsen er velgerne også spurt om folk faktisk er fornøyd med at Listhaug gikk av.

Da svarer 53 prosent at de er fornøyd, mens 25 prosent er misfornøyd.

Bakgrunnstallene viser imidlertid at Listhaug har stor støtte blant sine egne. Rundt 90 prosent av Frp-velgerne sier de er misfornøyd med at Listhaug måtte forlate regjeringen.

– Det er i og for seg ikke et overraskende tall. Listhaug er en profilert og tydelig Frp-politiker. Det er naturlig at hun får støtte av sine egne, sier Olaussen.

Like stor er ikke støtten til Listhaug hos regjeringspartner Høyre. 41 prosent av Høyre-velgerne er misfornøyd med at Listhaug går ut av regjeringen, mens i alt 27 prosent er fornøyd.

Respons Analyse har også spurt to ganger om hvordan de mener statsminister Erna Solberg har håndtert Listhaug-saken.

I forrige uke svarte 42 prosent at Solberg hadde håndtert saken dårlig. 18 prosent mente hun hadde håndtert den bra.

I dag svarer 31 prosent at hun har taklet saken godt, mens 33 prosent er kritiske.

– Det er skjedd en signifikant endring siden vi gjorde forrige måling. Flere er nå fornøyd med Erna Solbergs håndtering av Listhaug-saken enn i målingen vi gjorde forrige uke, sier Olaussen.

Likevel er det fortsatt flere som er kritiske. Rundt en fjerdedel mener i begge målingene at hun hverken har gjort en dårlig eller god jobb.