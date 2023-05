KRITISK: Høyres Eirik Lae Solberg og Venstres Marit Vea på trygg sykkelsti i Pilestredet i Oslo, som ender brått i Ring 1.

Angriper Oslos sykkelsatsing: − En fiasko

Raymond Johansens byråd har brukt over 2,6 milliarder kroner på sykkelveier. – Men andelen som sykler har knapt økt, sier Høyres Eirik Lae Solberg.

Han mener sykkelsatsingen er en fiasko og viser til statistikk fra Oslo kommunes statistikkbank.

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG) erkjenner at de sliter med å nå målet om at 25 prosent skal bruke sykkelen som fremkomstmiddel i 2025, men sier de er på god vei – og at Høyre er et grått eksosparti. Vis mer

Det foregår en sykkefeide i Oslo.

Denne uken vant kommunen en høythengende pris i Tyskland, som sykkelby.

– Det er hyggelig, men jeg mener disse tallene viser at byrådets sykkelsatsing har punktert og er en fiasko, sier Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg.

Arbeiderpartiet, MDG og SV har styrt Oslo de siste åtte årene med budsjettstøtte fra Rødt. Lae Solberg håper å tuppe dem ut av byrådskontorene og ta over selv ved valget i høst.

BILEN ER IKKE PRIORITERT: Byrådet har fjernet 5000 parkeringsplasser for å bedre fremkommeligheten for syklister og gående i hovedstaden.

Han viser til statistikk fra Oslo kommunes statistikkbank.

– Det er pinlig at Høyre kritiserer oss for sykkelsatsingen. Vi har tidoblet tempoet i sykkelveiutbyggingen, sammenlignet med da Høyre styrte, svarer byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG).

Hun kaller Høyre et grått eksosparti.

Les hennes utdypninger lenger ned i saken.

SLÅR TILBAKE: Sirin Stav erkjenner at de ikke har nådd sykkelmålene de har satt, men at de tar ekstremt mye større sykkelgrep enn Høyre.

5,9 til seks prosent

Her er utvikling i syklistenes andel av daglige reiser i hovedstaden, som Lae Solberg viser til:

I 2015, da Raymond Johansens byråd inntok ledelsen i Oslo rådhus, var syklistenes andel av daglige reiser i Oslo 5,9 prosent.

I 2022 var andelen reiser som syklistene sto for, seks prosent, viser Oslo kommunes statistikkbank, som har målt utviklingen i kollektivtrafikk, bil, gange og sykkelbruk siden 2009.

– Vi må få en høyere sykkel-andel i Oslo enn dette, når vi har brukt flere milliarder kroner på sykkelsatsingen, legger Lae Solberg til:

– Fra 2015 til 2022 har byrådet brukt 2,6 milliarder kroner på sykkelstier. Det er 1,1 milliard kroner mindre enn kommunen har vedtatt i budsjettene, sier han.

KRITISK: Høyres Eirik Lae Solberg og Venstres Marit Vea på trygg sykkelsti i Pilestredet i Oslo, som ender brått i Ring 1.

Info Mer om reisestatistikken her: Det er litt overraskende gange som er den vanligste reiseformen i Oslo, viser 2022-tallene til Oslo kommunes statistikkbank, over hva Oslos innbyggere bruker for å komme seg frem: 32 prosent går. 31 prosent bruker kollektivtrafikk, 29 prosent tar bilen og seks prosent sykkelen. Gjennom pandemien falt bruken av kollektivtrafikk kraftig, mens sykling og gange gikk opp. Vis mer

– Alvorlig galt

– Det interessante er at andelen som bruker bil, sykkel eller kollektivt har vært veldig stabil de siste ti årene. Da har de ikke lykkes med hovedmålsettingen sin; at færre skal bruke bil og flere skal sykle, sier Marit Vea, Venstre-representant i samferdsels- og miljøutvalget i Oslo kommune.

– Når du ikke får færre til å kjøre bil og ikke flere til å sykle, da er det noe alvorlig galt med strategien, spesielt når målet til byrådet er at 25 prosent av daglige reiser skal være på sykkel om under to år, sier hun.

SYKKELEN SKAL FREM: Bygging av sykkelsti i Gyldenløves gate var omstridt.

Lae Solberg mener kommunen må få mer ut av pengene:

– Skal vi lykkes med å få flere til å sykle, må det fortsatt satses betydelige penger på dette, men vi er nødt til å se resultater. Vi foreslår fire konkrete grep, sier Lae Solberg.

Info De kan du lese her: Marit Vea og Eirik Lae Solberg legger på vegne av Høyre og Venstre frem en fire punkts-plan for hva som må gjøres: Fullføre et høykvalitets sammenhengende sykkelveinett Unngå stadige systemskifter fra sykkeltilrettelegging til blandet trafikk, fortau eller fotgjengeroverganger. Det skaper trafikkfarlige situasjoner. Det haster med bedre løsning for eksempel i Kongsveien. Rydde opp i sentrum Blant annet ved å prioritere flere gater til syklister og gående. Kartlegge hvor de sykler Syklister er fleksible og velger ikke nødvendigvis en sykkelvei. Derfor må vi ta i bruk GPS-teknologi for å kartlegge dagens reisemønster for å identifisere hvilke ruter/sykkelveier som må prioriteres for å gi økt sykkelandel. Vedlikehold Sørge for at det ikke er hull i veien i sykkelfelt og i gater langs hovedsykkelveinettet. Slik hull er livsfarlige for syklister, og gjør at mange kvier seg for å sykle. Vis mer

– Når det har gått åtte uten at sykkelandelen har gått opp, da må vi må finne ut hva som er årsaken til det, sier Vea.

Byråd Stav sier at andre statistikker enn den som Oslo kommunes statistikkbank lager, viser at sykkelandelen er har økt. Hun trekker frem den nasjonale reiseundersøkelsen til Statens vegvesen.

PRIS: Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, viser frem prisen de vant i Tyskland.

– Stolt

Den viser at sykkelandelen er oppe i ni prosent i 2022, mot syv i 2021 og at Oslo kommunes sykkeltellere viser en økning på 50 prosent siden 2015.

– Jeg er veldig stolt av at vi har etablert eller oppgradert snart 150 kilometer med sykkeltilrettelegging.

MDG møtes denne helgen til landsmøte. Stav erkjenner at det er langt til målet om at 25 prosent av reisene daglig skal være på sykkel, innen 2025.

– Oslo er langt unna å være en god nok sykkelby, men vi er på vei. Jeg er helt enig i at det må gjøres mye mer for å legge til rette for syklister fremover.

– EKSKOSPARTI: Byråd Stav sammen med byrådsleder Raymond Johansen. Hun sier Høyre er et grått eksosparti.

Info Her er faglige vurdering av de ulike datagrunnlagene, basert på Bymiljøetaten i Oslo sine vurderinger. Tallene som ligger i statistikkbanken kommer fra Ruter (https://www.oslo.kommune.no/statistikk/miljostatus/reisemiddelfordeling/), og baserer seg på Ruter Markedsinformasjonssystem (MIS). Data som viser til reisemiddelandeler baserer seg på en type spørreundersøkelse som kalles reisevaneundersøkelse. Statens Vegvesen utfører årlig en nasjonal reisevaneundersøkelse. Prosam har nylig utgitt en grundig rapport som ser nærmere på disse tallene under koronapandemien: https://www.prosam.org/index.php?page=report&nr=251 Ruter kun samler inn data fra hverdager, i motsetning til den nasjonale undersøkelsen, som samler inn data for alle dager. Data som viser til sykkeltrafikk baserer seg på sykkeltellerne som er plassert rundt i byen. Oslo kommune har ikke eksakte tall på hvor mange som sykler, men siden 2014 har Bymiljøetaten ført statistikk basert på disse sykkeltellere. Dette gjør det mulig å se hvordan sykkeltrafikken har utviklet seg sammenlignet med basisåret 2014. De sier ikke i seg selv hvor mange som sykler, men kan indikere økning eller reduksjon i sykkeltrafikk over tid. Det er ikke nødvendigvis slik at andelen reiser som foretas på sykkel og sykkeltrafikk målt over tid trenger å være sammenfallende. Reisemiddelfordelingen kan være tilnærmet lik, selv om sykkeltrafikken har økt. Det dreier seg om metode og utvalg. Reisemiddelfordeling sier noe om hvordan alle reiser foretas og hvilke transportmidler som benyttes, og skiller ikke mellom hvor mange reiser man gjør i løpet av en dag, lengde på reise eller hvor man skal (jobb/butikk/fritid). I reisevaneundersøkelsen inngår alle daglige reiser, alt fra reiser til og fra jobb, til en tur på butikken, henting av barn i barnehage/skole eller å dra på treningsstudio. Vis mer

– Stas

Hun mener Lae Solberg og Høyre ikler seg klimaklær uten dekning.

– Høyre er et grått eksosparti som forsøker å kle seg grønn i valgkampen. Deres manglende vilje til å prioritere sykkel gjennom mange tiår, har skapt utrygge skoleveier, farlig byluft og utrygge forhold for syklister.

Hun mener prisen de fikk tidligere i uken forteller mye.

– Det er veldig stas å vinne en pris for en viktig sak som vi har jobbet veldig mye med de siste årene, og det er motiverende for alle som jobber for å gjøre det trygt å ferdes i Oslo.