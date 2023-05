FLOM: Blir det høye temperaturer og mye nedbør de neste dagene, kan det gi flommer over hele Sør-Norge. Her fra Trysil i mai 2018.

Varsel om flom, jordskred og flomskred: − Kan komme svært raskt og uventet

Denne uken er det varslet flom flere steder i Sør-Norge.

Vått og kjølig vær har ført til at snøen har blitt liggende i fjellområder og lavlandet. Nå som vi har fått smaken på sommerværet, kan det føre til flommer flere steder i Sør-Norge.

Søndag ble det sendt ut både flomvarsel og varsel for jord-, sørpe- og flomskred flomskred Flomskred er raske, flomlignende skred som opptrer langs elve- og bekkeløp, også der det vanligvis ikke er permanent vannføring. Vannmassene kan rive løs og transportere store mengder løsmasser, større steinblokker og trær, ifølge NVE.for de neste dagene.

– Det er ventet regnbyger mandag og tirsdag, og sammen med mye snøsmelting gir dette fare for flom, sier flomvakt i NVE Erik Holmquist i en uttalelse på varslingstjenesten varsom.no.

Det er sendt ut et varsel på gult nivå for flom i Trysilelva og Glomma nord for Årnes for mandag og tirsdag.

I tillegg er det varsel på gult nivå om fare for jord-, sørpe- og flomskred for store deler av Østlandet og Trøndelag til tirsdag morgen.

Det er også sendt ut varsel om økende fare for jord-, sørpe og flomskred i Troms og Finnmark.

– Lurt å sikre gjenstander

På deler av Sør- og Østlandet har det vært like mye snøsmelting som om det hadde regnet mellom 20 og 30 millimeter hver dag. Dette fører til økende fare for jord-, sørpe- og flomskred.

Det er dalstrøk der det fortsatt ligger mye snø på fjellet som er mest utsatt.

I Troms og Finnmar har snøsmeltingen pågått i flere dager, og er ventet å holde seg også i begynnelsen av denne uken, skriver NVE.

– Man bør holde seg unna bratte skråninger og spesielt bekker og elveløp med stor vannføring. Flomskred og sørpeskred kan komme svært raskt og uventet, sier jordskredvakt Ivar Berthling.

Beredskapssjef i Innlandet Asbjørn Lund sier til VG at både kommuner og enkeltpersoner bør forberede seg på at det kan blir en ødeleggende flom i år, og legger til at det er en rekke tiltak man kan gjøre for å være best mulig forberedt på en potensiell flom.

– Det kan være lurt å sikre gjenstander og flytte verdier opp fra kjellere hvis man skulle bo slik at vann kan komme inn i boligen.

I tillegg oppfordrer han til at man rydder vekk kvist og kvast fra bekkeleier og bekker, slik at vannet får renne dit det skal, samt at man har sørget for at kulverter og stikkrenner er åpne.

– Vi anbefaler også at alle har en plan for hvis man skulle bli uten strøm, internett og telefondekning en periode. I enhver naturhendelse kan disse forsvinne. Vi anbefaler også at folk har nok mat til til tre dager, sier Lund.

– Og så bør man tenke gjennom hva man gjør hvis veier blir stengte.

Usikre tider

Holmqvist, vakthavende hydrolog ved flomvarslingen NVE, sa før helgen til VG at et var høyst usikkert hvordan situasjonen vil utvikle seg fremover.

Hydrologen forklarer at hvis vi får høye temperaturer i tillegg til en del nedbør, er det svært uheldig med tanke på flomutviklingen.

– Vi går inn i noen uker hvor det er veldig følsomt hvilke temperaturer vi får.

Flere steder har vannmengden økt mye. En oversikt over Mjøsa, viser at innsjøen er 105 cm høyere enn på samme tidspunkt i fjor, i tillegg til og at de siste tre-fire dagene har vannmengden i Losna økt betraktelig.