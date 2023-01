VIL TRYGGE: Seksjonsleder Elin Sommer Landsend fødeavdelingen på Ullevål ønsker at alle fødende føler seg ivaretatt.

OUS: – Vi vil møte fødende på deres behov

Leder ved fødeavdelingen på Ullevål ønsker å trygge gravide som ikke rekker å føde på ABC-klinikken.

Tirsdag ble det kjent at det populære alternative fødetilbudet ABC-klinikken ABC-klinikkenABC-klinikken er landets mest kjente klinikk for naturlige fødsler og har vært i drift i 25 år. på Oslo universitetssykehus (OUS) legges ned 4. mars,

Nedleggelsen er blitt møtt med kritikk fra flere hold.

– Det er en trist dag for gravide kvinner på Østlandet, og det er en trist dag for jordmoryrket, sa Kistin Bøhn, jordmor og tillitsvalgt i Den norske jordmorforeningen, til VG.

For seksjonsleder Elin Sommer Landsend fødeavdelingen på Ullevål er det viktig å understreke at OUS har et godt fødetilbud også ved de vanlige fødeavdelingene.

– Vi tar imot alle gravide, både de med normale og de med kompliserte fødsler, sier hun.

I fjor ble 8273 barn født på OUS på de tolv fødestuene. 6078 av dem ble født på Ullevål.

På ABC-klinikken var det 388 fødsler i fjor.

Info ABC-klinikken I 2022 var det 388 fødsler på ABC-klinikken, mot 7883 fødsler på de andre tre avdelingene ved Oslo universitetssykehus (Føde A, B og Føde Rikshospitalet). ABC-klinikken bruker naturlige hjelpemidler som tilstedeværelse, akupunktur og mulighet for bruk av vann. ABC har landets beste kompetanse på vannfødsler. Kilde: Oslo universitetssykehus Vis mer

– Blir ivaretatt

– Hva kan de som har planlagt fødsel på ABC-klinikken forvente hos dere?

– De kan forvente god oppfølging og omsorg av faglig dyktige jordmødre, sier Landsend.

Hun understreker at hun har forståelse for at gravide som har ønsket å føde på ABC-klinikken trolig har en annen forventning.

– Dette er ikke noe vi gjør med lett hjerte. Jeg har stor forståelse for at de kjenner på ulike følelser, men de skal være trygge på at de blir godt ivaretatt, sier hun.

– Det er viktig at det skal oppleves trygt å føde på de vanlige avdelingene, sier hun.

Hun trekker frem at de vanlige avdelingene har kompetente jordmødre der som ønsker å gi god fødselsomsorg.

FØDESTUE: Slik ser en vanlig fødestue ut på OUS.

Får tilbud om naturlige hjelpemidler

– Hva skiller de vanlige fødeavdelingen fra ABC-klinikken?

– ABC tar imot kun friske kvinner med normale svangerskap, som føder til termin. De andre avdelingene tar imot alle fødende, sier Landsend.

Dette skiller ABC-klinikken fra de andre fødeenhetene:

Fødeavdelingene tilbyr epidural som smertelindring. Dette tilbys ikke fødende på ABC.

På ABC-klinikken er oppfølgingstilbudet kontinuerlig. Gravide følges opp med svangerskapskontroller fra svangerskapsuke 32 ved ABC-klinikken.

Alle rom på ABC-klinikken har badekar og omgivelsene er mer innredet som et hjem i stedet for et sykehus.

Seksjonsleder Elin Sommer Landsend på Føde/barsel A og BarselhotelletOUS Fødeavdelingen, Ullevål.

Likevel:

Alle rom på de andre fødeavdelingene er utstyrt med dusj, to av rommene har badekar og noen av jordmødrene tilbyr akupuntur. Rommene har store fødeballer, prekestol og sakkosekker

– Man får i stor grad tilbud om naturlige hjelpemidler, sier Landsend.

– Vi tilbyr tens, et elektrisk apparat som lindrer smerte, varmeflasker og steriltvannspapler.

Landsend understreker at gravide som føder ved de vanlige fødeavdelingene får god oppfølging i svangerskapet av jordmødrene ved helsestasjonene i bydelene og kommunene.

Gravide som allerede er inne i et løp med ABC-klinikken, men ikke rekker å føde før nedleggelsen, vil likevel få det samme oppfølgingstilbudet som de ville fått på ABC.

– Vi vil møte fødende på deres behov med helsepersonell som har god kunnskap om og erfaring i å ivareta kvinner i fødsel.

Landsend opplyser om at kvinner overflyttes fra ABC til vanlige fødeavdelinger for å få epidural og dersom det oppstår komplikasjoner i fødselen.

I 2021 dreide det seg om 164 kvinner det vil si 25 prosent av dem som var planlagt å skulle føde ved ABC. Dette er tall fra fødeavdelingens årsrapport for 2021.