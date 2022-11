I VARTEKT: Den siktede legen er varetektsfengslet frem til 2. desember. Lagmannsretten forkastet mannens anke.

Lege siktet: Politiet undersøker om det er flere fornærmede

Allerede i mai kom en bekymringsmelding mot den siktede legen på sørvestlandet. I juli ble han politianmeldt. Nå vil politiet finne ut om det er flere fornærmede.

Først sist uke ble legen på sørvestlandet pågrepet av politiet og siktet for å ha misbrukt legestillingen sin for å skaffe seksuell omgang med en pasient.

Politiet vil av hensyn til etterforskningen ikke svare på over hvor lang tid de mener dette har pågått.







Men saken mot legen havnet først på Statsforvalterens bord. Det var i slutten av mai gjennom en bekymringsmelding. De åpnet da tilsyn mot ham, bekrefter fylkeslege Andres Neset ved statsforvalteren i Rogaland til VG.

– Bekymringsmeldingen handler om dette forholdet, sier han.

Legen nekter straffskyld, sa hans forsvarer Chrisina Marie Steensnæs Winsor til VG tirsdag.

Nekter for fysisk omgang

Mannen hevder i retten at aldri har vært kvinnens fastlege og benekter enhver form for fysisk omgang med den fornærmede, kommer det frem i kjennelsene fra tingretten og lagmannsretten.

Retten mener at vilkåret i siktelsen som omhandler misbruk av «stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold» ikke forutsetter at han er kvinnens fastlege, og peker på at han har utført legetjenester for kvinnen - blant annet ved å henvise, skrive ut sykemelding og fornye resepter.

I retten forklarer legen at han og fornærmede ble kjent i en privat sammenheng og ble venner, men mener anklagene er uforståelige og at det ikke har skjedd noe ulovlig. At venner og kjente spør ham om hjelp er ikke uvanlig, og det er vanskelig å si nei, selv om han ikke ønsker å ha en sånn relasjon, har han forklart.

Undersøker om det finnes flere fornærmede

Nå jobber politiet blant annet med å gå gjennom den siktede mannens mobiltelefon og avhører flere vitner i saken.

I retten viser de til at de har fått informasjon om «flere relevante vitner og/eller fornærmede» som de jobber med å komme i kontakt med.

Politiadvokat Kristin Aaberg Ueland ønsker onsdag ikke å kommentere VGs spørsmål om det er flere fornærmede av hensyn til etterforskningen.

Åpnet tilsyn mot legen i mai

Sentralt i tilsynet er blant annet å finne ut om flere pasienter kan ha den samme opplevelsen med ham.

– Vi kan ikke utelukke at det kan være flere, men det er noe av det vi forsøker å finne ut av, sier Neset.

Statsforvalteren tok kontakt med kvinnen etter at de ble varslet om saken. Men fordi saken ble politianmeldt i juli, har de vurdert det som viktig å ikke gjøre utredninger som kunne vanskeliggjøre politiets etterforskning, forklarer fylkeslegen.

– Derfor er det også først nå, når han er varetektsfengslet, at vi kunne starte med den vanlige behandlingen av tilsynssaken, sier Neset.

UTFØRER TILSYN: Fylkeslege Andres Neset hos statsforvalteren i Rogaland.

Vurderer legens autorisasjon

Mannens autorisasjon som lege er nå under løpende vurdering hos myndighetene.

– Den er ikke suspendert på nåværende tidspunkt, men det er noe som blir fortløpende vurdert. Helsetilsynet har denne myndigheten, og vi har dialog med dem og har bedt dem om et møte. Dette er en sak vi tenker at etter alt å dømme må vurderes der - både med tanke på eventuell suspensjon og eventuelt begrensning eller tilbakekall av autorisasjon.

I retten har mannens forsvarer argumentert mot fengslingen - blant annet med at det har påvirket mange av pasientene han har på listen sin.

Kommunalsjefen for helse i kommunen det gjelder ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

Men hun vil berolige dem som er redd for fastlegetilbudet i kommunen.

– Det er satt inn vikar for denne legen i den tiden han er borte fra jobben, sier hun.

Ble kontaktet av vitner om anklagene: – Uheldig

Siden legen ble anmeldt i juli, har politiet etterforsket saken og avhørt flere vitner. Flere av dem har kontakt legen direkte etter avhørene.

– Politiet var ikke kjent med dette før pågripelsen, og vurderer det som uheldig, sier politiadvokat Kristin Aaberg Ueland til VG.

Politiet gjorde ham først kjent med anklagene etter pågripelsen, og begjærte ham varetektsfengslet på grunn av bevisforspillelsesfare.

Dersom det å forspille bevis var legens intensjon, er det nærliggende å tro at han ville gjort det for lengst siden han ble gjort oppmerksom på anklagene fra vitner i en periode på ti dager før pågripelsen fant sted, mente hans forsvarer, som begjærte ham løslatt både i tingretten og lagmannsretten.

Legen ble varetektsfengslet i én uke.

– Det er ved denne vurderingen blant annet lagt vekt på sakens alvor og potensielle omfang, heter det i kjennelsen fra tingretten.

Lagmannsretten støttet tingrettens vurdering og viser til at politiet ikke har fullstendig oversikt over sakskomplekset.