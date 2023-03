Opplysninger til VG: Pakistanske myndigheter godkjenner Bhatti-retur

PÅ VEI HJEM? Terrorsiktede Arfan Bhatti skal sitte fengslet i Pakistan, men kan nå være på vei hjem til Norge for å bli stilt for retten for Oslo-terroren i fjor sommer.

I et brev til norske myndigheter skal Pakistan ha godkjent at terrorsiktede Arfan Bhatti kan utleveres til Norge.

Det får VG opplyst.

Når han faktisk kommer er fortsatt ukjent, men det kan skje innen kort tid.

Den kjente norske islamisten Arfan Bhatti (45) var i Pakistan da Zaniar Matapour (43) løsnet en rekke skudd mot utesteder i Oslo under Pride-uken i fjor sommer.

To mennesker ble drept og flere titalls ble skadet.

En hemmelig operasjon gjennomført av E-tjenesten gjør at politiet peker på Bhatti som en bakmann til terrorangrepet. Bhatti selv skal ha nektet for å ha noe med saken å gjøre. Matapour har så langt ikke forklart seg for politiet.

Kaosprosess

Prosessen med å få den norske islamisten utlevert har lenge fremstått som kaotisk.

Tidligere denne uken uttalte justisministeren i Pakistan til Aftenposten at de ikke hadde mottatt noen begjæring fra norsk politi om å få Bhatti utlevert.

– Vi har respekt for den norske regjeringen. Om de ber om at han begjæres utlevert, vil vi se på det raskt, sa Azam Nazeer Tarar til Aftenposten.

Nazeer sa ifølge avisen at de ville se på saken så fort de fikk en begjæring, og at det ikke var dem som skapte forsinkelser i saken. Han fortalte at hverken norske myndigheter eller den norske ambassaden i Pakistan har kontaktet dem.

Ifølge VGs opplysninger skal norsk politi skal ha fått positive signaler og Pakistan skal ha akseptert Norges begjæring om utlevering.

Politiadvokat på saken, Ingvild Myrold, vil ikke kommentere opplysningene og skriver til VG at de ikke har noe nytt å meddele vedrørende utleveringen av Bhatti.

– Vi ønsker ikke å gå ut med detaljer om arbeidet, men vår oppfatning er at arbeidet med utleveringsbegjæringen har god fremdrift, skriver Myrold til Nettavisen torsdag.

TATT: Zaniar Matapour ble lagt i bakken av sivile etter at han hadde drept to mennesker skadet titalls i Oslo sentrum i fjor sommer.

Positive signaler

VG får opplyst at det er den norske ambassaden i Islamabad som har hatt den direkte kontakten med myndighetene i Pakistan vedrørende utleveringssaken.

Ifølge VGs opplysninger har ikke Oslo-politiet fått noen konkret dato for når utleveringen av Bhatti vil kunne skje.

Men det kan være sannsynlig å få til en utlevering innen relativt kort tid, ifølge VGs opplysninger.

Arfan Bhattis forsvarer, Svein Holden, ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.

Tilbød privatfly

Oslo politidistrikt har lenge ønsket Bhatti utlevert til Norge for å kunne stille ham for domstolen.

Etter at Bhatti ble internasjonalt etterlyst for terroren i fjor høst, skal Bhatti og familien ha blitt tilbudt privatfly tilbake til Norge, ifølge Aftenposten.

På et tidspunkt i fjor høst ble det stille fra Bhatti, som angivelig siden da har sittet fengslet i landet.

