Det er fortsatt stigende pågang til norske fornøyelses- og dyreparker, på tross av åpne landegrenser.

Tør ikke skru opp prisene på feriemål: − Vårt marked er barnefamilier

Generell prisstigning og svak krone gjør norgesferie mer attraktivt. Dette koster populære ferieattraksjoner i juli.

Det siste året har prisene på mat, drivstoff og strøm gått i været. I tillegg har både euroen og dollaren blitt dyr i forhold til den den norske kronen. Med sommeren på trappene, er det stadig mer aktuelt å snakke om hvordan sommerferien skal tilbringes.

VG har undersøkt hva populære familiedestinasjoner koster i år, sett opp mot fjoråret.

Ifølge Kees Oscar Ekli, direktør i Bjørneparken har økningen i driftskostnadene deres de siste to årene vært ekstreme.

– Vi har hatt en enorm økning, særlig i strømkostnader. Strømutgiftene har nesten doblet seg på to år. Det tilsvarer mange millioner i ekstrakostnader, sier han.

Tør ikke skru opp

På tross av det, har de i Bjørneparken valgt å beholde billettprisen tilnærmet lik fjoråret.

Ifølge Ekli har de tatt en vurdering internt, og kommet frem til at et forsøk på å tjene inn økte kostnader med økte billettpriser vil skremme bort besøkende.

– Både barne- og voksenbilletten har økt med ti kroner. Vi har ikke nubbekjangs til å dekke inn kostnadsveksten vår i økte billettpriser.

– Vårt marked er barnefamilier, og de rammes av akkurat den samme kostnadsveksten som oss. Hvis vi øker prisen med mer enn ti kroner per billett, taper vi på antall besøkende, sier Ekli.

FAMILIEPARK: Ekli tror de mister kunder hvis de øker billettprisene i takt med driftskostnader.

Videre sier han at det har vært en god maimåned for Bjørneparken, men at de er usikre på hvordan sommeren kommer til å bli.

– Vi forventer en liten økning fra i fjor, men ikke like mange besøkende som i 2021. Foreløpig vet vi jo ikke om folk blir værende i Norge, eller om de reiser utenlands, sier han.

Info Så mye koster dyreparkene i sommer Bjørneparken Voksen: 469 kroner

Barn under 13 år: 419 kroner

Barn under to år: Gratis Dyreparken i Kristiansand (dagsbillett til Dyreparken og Badelandet) Voksen: 669 kroner

Barn under 13 år: 639 kroner

Barn under tre år: Gratis Kun Dyreparken Voksen: 519 kroner

Barn under 13 år: 489 kroner

Barn under tre år: gratis Kun badeland Alle: 279 kroner Tangen Dyrepark Voksen: 270 kroner

Barn under 15 år: 210 kroner

Barn under to år: Gratis

Familiebillett (to voksne, to barn): 790 kroner

Tillegg for ekstra barn til barnebillett: 130 kroner Vis mer

I Dyreparken i Kristiansand har billettprisene også økt fra i fjor. Nå betaler voksne 40 kroner og barn 30 kroner mer per billett.

– De økte prisene er et resultat av den generelle prisveksten i samfunnet, men vi har likevel økt prisene mindre enn den, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør i Dyreparken, Anniken Bjørnstad Schjøtt.

POPULÆRT: Dyreparken i Kristiansand er blant annet kjent for Kaptein Sabeltann-forestillinger.

Forventer stor pågang

Inngang til Tusenfryd i høysesongen i år, koster for voksne 549 kroner. For barn under 120 centimeter, er inngangsprisen i høysesongen 489 kroner. Det er en liten økning fra i fjor, ifølge markedssjef Erik Røhne Andersen.

Han er ansvarlig for Tusenfryd og Bø Sommarland, og sier at de i fjor hadde et godt år på Tusenfryd, på tross av at mange dro på utenlandsferie.

LIK PRIS: Forhåndsbestilte billetter til Tusenfryd koster det samme i år som i fjor.

– Vi har investert mye i år: I et nytt område, og en ny stor attraksjon, så vi forventer at det kan komme flere besøkende i år enn i fjor.

– Forhåndskjøpte billetter koster like mye i år som i fjor, mens billetter kjøpt på dagen har økt med 20 kroner i gjennomsnitt, legger han til.

Andersen sier at de også forventer mye trafikk i Bø Sommarland i sommer. I badeparken har de maksgrense på antall besøkende.

MAKS GRENSE: Bø Sommarland har maksgrenser for besøkende besøkende.

– Der spiller været inn i større grad, men med signaler om en god og varm norsk sommer tror vi det blir mange besøkende der også.

Koster mer hos naboene

Dersom Tusenfryd føles oppbrukt og dyreparkene er fulle, ligger det også populære fornøyelsesparker i nabolandene Sverige og Danmark. Vi har sjekket hva et besøk til to av de største førnøyelsesparkene i Skandinavia.

Liseberg i Gøteborg som feirer 100-årsjubileum i år, har 40 attraksjoner mot Tusenfryds 34. Ifølge deres nettsider, er Liseberg også Nordens største fornøyelsespark.

NORDENS STØRSTE: Det anslås at tre millioner tar turen til Liseberg hvert år.

Info Så mye koster fornøyelsesparkene i juli Tusenfryd Voksen (over 120 centimeter): 549 kroner

Barn (mellom 95 og 120 centimeter): 479 kroner

Under 95 centimeter: gratis Liseberg Voksen: 645 SEK, cirka 661 NOK

Barneattraksjoner: 495 SEK, cirka 507 NOK

Barn under 110 centimeter: 370 SEK, cirka 379 NOK *3. til 6. juli koster billettene henholdsvis 595 SEK, 445 SEK og 340 SEK. Tivoli i København Voksen over åtte år: 439 DKK, cirka 697 NOK

Barn under åtte år: 339 DKK, circa 538 NOK

Barn under tre år: gratis Bø Sommarland Voksen (over 140 centimeter): 439 kroner

Barn (mellom 80 og 140 centimeter): 409 kroner

Under 80 centimeter: gratis *Valutakursene ble sjekket 02.06, klokken 14.44. Vis mer

Inngangsbilletter til Liseberg koster rundt 100 kroner mer enn billetter til Tusenfryd.

Tivoli i København er også et kjent reisemål for nordmenn. Fornøyelsesparken har blant annet en av verdens eldste berg-og-dal-baner, bygd i 1914, og verdens høyeste karusell: Himmelskibet.

Sammenlignet med Norges Tusenfryd, koster inngang for en voksen rundt 150 kroner mer. For barn koster det rundt 75 kroner mer.

RUTSCHEBANEN: Tivoli har en av verdens eldste fungerende berg-og-dal-baner: Rutschebanen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post