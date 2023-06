RÅDYR: Lamborghini Huracan Spyder har rundt 640 hestekrefter og toppfarten ligger på 340 km/t.

Fikk splitter ny Lamborghini beslaglagt etter to dager

Politiet i Danmark målte han i 228 km/t. Nå kan million-Lamborghinien til norske Shakhwan Ameen (33) selges på tvangsauksjon.

Shakhwan Ameen (33) var i 7. oktober 2021 i fjor på vei hjem til Norge i sin spiller nye Lamborghini da han ble stanset av politiet på vei gjennom Jylland i Danmark. Dommen etter ankesaken kom i juni i år.

Ameen selv hevder han har holdt mellom 130 og 150 km/t i 130-sonen. Dansk politi mener han har kjørt i 228 km/t.

Dermed ble bilen inndratt.

Les også Fikk Lamborghinien konfiskert etter råkjøring – Jeg er veldig skuffet og sjokkert. Det er greit nok at jeg er utvist, men det er helt drøyt at de har konfiskert…

En ny lov som ble innført i Danmark i mars 2021 gir politiet flere verktøy mot villmannskjøring. De kan nå beslaglegge og selge bilen til villmannskjørere.

– Jeg har jobbet i mange år og spart til bilen. Nå gikk de pengene rett ut av vinduet. Jeg fikk ha den i to dager, sier Ameen til VG.

TAPTE MILLIONER: Shakhwan «Shaka» Ameen (33) anslår at han har tapt rundt 4,5 millioner norske kroner totalt på saken.

For å få råd til å kjøpe bilen – en Lamborghini Huracan Spyder – tok Ameen opp rundt en million kroner i privat lån fra familie og venner. Dette betaler han fortsatt ned på.

Bilen ble kjøpt med euro i Tyskland. Da Ameen kjøpte bilen kostet den cirka 2,6 millioner norske kroner, med tysk moms.

– Bilen har i dag en verdi på cirka fire millioner kroner. Advokatutgifter inkludert, har denne saken kostet meg rundt 4,5 millioner kroner, hevder mannen som er bosatt i Stavanger til VG.

Danskene har et strengere regelverk rettet mot såkalte villmannskjørere. Den norske UP-sjefen, Knut Smedsrud, har tatt til orde for et lignende lovverk i Norge.

Info Dansk politi kan inndra bilen når: Farten passerer 200 kilometer i timen. Farten er minst 100 kilometer i timen og samtidig minst det dobbelte av fartsgrensen. Det er fyllekjøring med over 2 i promille. Det er uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Føreren utviser særlig hensynsløs atferd. Føreren forsettlig forvolder nærliggende fare for noens liv eller helse. Føreren uaktsomt forvolder betydelig skade på noens kropp eller helse under særlig skjerpende omstendigheter. Vis mer

Ameen mener det er tvil om hvorvidt det var hans bil som ble målt kjørende i over 200 km/t.

– Den ble målt med noe som kalles Truespeed TruespeedEn laserpistol politiet bruker i fartsmålinger. . De har hverken bilder eller video. Det er ingen konkrete bevis som er rettet mot meg. En politimann har sett noen baklykter, og ment det var lyktene til en Lamborghini sier Ameen.

Politimennene som stanset ham forklarte i retten om at de ikke var i tvil om at det var Lamborghinien de hadde målt. Et annet vitne har forklart i retten at Lamborghinien passerte dem i normal fart, mens de så en Audi R8 i nesten samme farge kjørende i en meget høy hastighet.

Et annet vitne forklarte i retten at de så Ameen kjøre etter fartsgrensen, men var usikker på om de så en annen bil.

1 / 2 RÅDYR: I to dager var Shaka Ameen eier av Lamborghinien. Nå har han tapt i to rettsrunder i Danmark. RASKE SETER: Lamborghinien har mer tilf elles med en racerbil enn en vanlig personbil. forrige neste fullskjerm RÅDYR: I to dager var Shaka Ameen eier av Lamborghinien. Nå har han tapt i to rettsrunder i Danmark.

Etter forklaringene fra politibetjentene la retten til grunn at de ikke fantes andre biler på stedet i tidsrommet som kunne forveksles med Ameens bil.

Nå er Ameen også utvist fra Danmark i seks år. Noe som også skaper problemer for Våland Bilpleie og Service AS – som Stavanger-mannen drifter.

– Det er helt jævlig. Det lager mye trøbbel for meg. Fordi jeg driver og importerer biler. Det er en plass man reiser gjennom når man skal til og fra Tyskland, forteller Stavanger-mannen.

Han forteller at han nå advarer venner og kjente som reiser gjennom Danmark.

– Jeg råder dem alle til å kjøre fint og rolig, og helst ha kamera i bilen. Det er basert på egen erfaring av å ikke bli trodd. Det er ikke den samme gamle Danmark, i alle fall ikke hvis man har en dyr bil, hevder han.