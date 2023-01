PÅ STRATEGIKONFERANSE: Statsminister Jonas Gahr Støre benevner seg selv som lagleder for et gjeng som står godt sammen. Her på tur i finværet med finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Støre og Vedum: − Vi skal få ned strømprisen

HOLMENKOLLEN (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sliter med velgerne. Men nå har de lagt en plan for bedre å tilfredsstille dem – eller; lommeboken deres.

– Vi skal få ned strømprisen, vi skal få ned prisstigningen og stoppe renteoppgangen i år, sier statsminister Jonas Gahr Støre om regjeringens fremste strategi for det nye året.

Finansministeren sitter ved siden av og nikker.

Vi møter dem etter at de har vært samlet med sine statsråder og andre sentrale politikere til to dagers strategikonferanse ved Voksenåsen Hotell i Oslo mandag og tirsdag.

– Må ha klare mål

Til å lede to partier med kriseoppslutning på 14,6 (Ap) og 3,8 (Sp) i stortingsmålingen til Vårt Land før jul, er humøret overraskende godt og stemningen forsøksvis offensiv når vi møter dem til gåtur i fantastisk solskinn tirsdag og til intervju på hotellet.

De er også løftet av den første kommunemålingen på lenge, til NRK og Aftenposten, tirsdag, hvor Ap fikk 23,3 og Sp 9,2 prosent.

– Er det ikke ganske dristig å love at prisene generelt og strømprisene skal ned; den økonomiske situasjonen er usikker?

– Ja, det er riktig, men i usikre tider må du ha klare politiske mål. Dette skal folk vite at vi jobber for, sier Støre.

– Vi må ha ambisiøse mål. Det er ikke uten grunn at vi legger opp til å bruke 50 milliarder kroner i år på strømtiltak for å lette strømregningen for folk. Det er det tyngste tiltaket vårt for å hjelpe landets innbyggere og bedrifter gjennom strømkrisen, sier Vedum.

STRØM TIL BESVÆR: Hverken Vedum eller Støre vil fortelle hvordan de skal få ned strømprisene på kort sikt, men Støre sier det kan skje før energikommisjonen legger frem sin innstilling i februar.

De viser stadig til at de lager politikk for å skape trygghet for folk og at det fremste virkemiddelet er å holde igjen på pengebruken.

– Betyr det at revidert budsjett før sommeren også kommer til å bli stramt, uten fordyrende godbiter som gjør at regjeringspartiene kan få drahjelp under valgkampen før høstens kommunevalg?

– Vi kommer å kjøre en politisk linje der det er ett stort hovedmål; å få kontroll på de økende prisene, fordi det rammer folk så hardt. Høyere priser gir høyere renter og det vil være det viktigste å holde nede, sier Vedum.

– Det viktigste

Han legger til:

– Hva som blir riktig pengebruk i revidert, må vi ta når det kommer. Men våre valg er basert på at vi skal skape trygghet for folk og dere hverdagsøkonomi.

– Hvordan skal dere få ned prisveksten: Matprisene eksempelvis er varslet å stige kraftig når justeringene skjer i februar og juli?

– Det viktigste er virkningene av statsbudsjettet for 2023, hvor vi prioriterte beinhardt. Alle regjeringer har økt pengebruken hvert år med 15–20 milliarder, mens vi gjorde det motsatte. Så har vi en sosial skatteprofil, hvor vi reduserer skatten for de med vanlige inntekter, og øker skatten for dem som har aller mest, sier finansminister Vedum.

JOBBET MED JOBB: Trygve Slagsvold Vedum sier de har brukt mye tid på konferansen til å diskutere hvordan de mange som står utenfor arbeidslivet, skal få jobb.

Han sier at prisveksten i Norge faktisk er blant de laveste i Europa.

– SSB har pekt på at det er tegn til at prisveksten avtar noe. Det er bra. Norges Bank styrer rentene for å få prisene ned. Det er bra. Årsaken til at vi vektlegger at prisene må ned så raskt som mulig, er at det ikke skal bite seg fast forventning om høy prisstigning, fordi det påvirker folks hverdag og bedriftenes økonomi, sier Støre.

– Har klart å fylle magasinene

– Hvordan skal dere få ned strømprisene?

– På lang sikt er svaret at vi må ha mer kraft. Vi får i gang havvindprosjekter nå og vi ønsker å få i gang mer landvind og heier på solkraft. Senere denne uken skal vi diskutere med Tyskland samarbeid om energi og det fornybare.

– På kort sikt, fortsetter statsministeren:

– Er det viktig å få løsninger for å få prisene ned, samtidig som vi ivaretar forsyningssikkerheten vår. Det første ser det ut til at vi kan sikre, ved at vi har klart å fylle magasinene, ved at vi har bedt kraftselskapene holde igjen.

KAFFEKOS: De to tok en pause i siste del av konferansen, for å ta en prat med VG.

– Tror dere EU og Storbritannia vil være med på at det innføres en egen strømpris i Norge og en som gjelder for det europeiske markedet?

– Vi har satt ned en energikommisjon som skal levere sin innstilling i februar. Parallelt jobber vi med hvilke tiltak vi kan iverksette, sier Vedum.

– Har ikke sperre

– Betyr det at regjeringen ikke kommer med kortsiktige tiltak før energikommisjonen legger frem sin innstilling i februar?

– Vi har ikke sperre på å komme opp med grep før kommisjonen. Det er utfordringer uke for uke. Men vi kommer ikke til å innføre kortsiktige tiltak som kan sette oss i problemer siden, sier Støre.

– Dere har gjennomført en to dagers strategikonferanse her bak Holmenkollbakken. Er den litt preget av 14,6 og 3,8?

– Nei, det er den ikke. Den er preget av alvoret og ansvaret det er å styre Norge i en tid det er krig i Europa og hvor vi er rammet av den største energikrisen siden oljekrisen på 70-tallet og hvor vi har høy inflasjon for første gang siden 80-tallet og vi er på vei ut av den største pandemien siden spanskesyken, sier Støre.

HAR TRUA: De har ikke mistet troen på at de faktisk kan gjøre et godt valg til høsten.

– Vi er god til å gå lange veier

Han legger til dette om de dårlige målingene:

– Vi tar tilbakemeldingene fra velgerne på alvor og vi som partiledere må tåle å forklare og svare på målinger. Det er ni måneder til valget og vi har klare målsettinger om å gjøre et godt valg, sier Støre.

– Med samlet oppslutning på vel 18 prosent for Ap og Sp til sammen og 35 prosent til Høyre, har dere en lang vei å gå?

– Vi er gode til å gå lange veier, sier Støre.

Vedum sier de ikke skjeler til målingene.

– Dette er en strategikonferanse for hvordan det norske folk skal få det bedre. Vi har blant annet brukt mye tid på hvordan vi skal få enda flere inn i arbeidslivet, av de mange som for tiden står på utsiden, sier Vedum.

SKIFTE: Støre sier det ikke er noe tema å skifte statsråder.

Vi sitter i en sofagruppe utenfor konferanseområdet, hvor regjeringen er samlet.

– Er denne gjengen der inne så bra at det ikke kommer utskiftninger i regjeringen i vinter eller til våren?

– Dette laget jobber godt sammen, så det er ikke noe tema. Vi er tre «hjørner» samlet her; regjering, storting og partiene, sier Støre.

– Sterk arbeidsmoral

– Vi jobber godt sammen. Vi har gått gjennom rutiner og mål for å sikre at vi skal jobbe godt sammen hele laget.

– Så konferansen har ikke avdekket store forskjeller mellom Ap og Sp i tenkning i hvilke strategier som skal gjelde?

– Nei, det mener jeg det ikke er. Denne regjeringen har sterk arbeidsmoral, vi har stått gjennom krevende tider og fått vedtatt budsjett tre ganger i Stortinget. Som lagleder vil jeg si at det er et sterkt lag som står godt sammen og som vil hverandre vel.

Om renten er de litt mer forsiktige.

– Vi legger til grunn det Norges Bank sier, at renten trolig skal litt mer opp, før rentetoppen er nådd og vi kan få en mer positiv utvikling, sier Støre.