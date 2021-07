Nicoline (24) fikk motorstopp i styrtregnet: − Bilen skvulpet frem og tilbake

Porsgrunnskvinnen fikk vansker da uværet inntraff mandag, og ble sittende fast i én time før tauebilen kom til unnsetning.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Nicoline Christoffersen (24) skulle hjem til Porsgrunn etter å ha besøkt foreldrene sine i Brevik.

I stedet ble hun sittende fast i uværet med vann på alle kanter rundt bilen – bokstavelig talt.

– Vannet ble bare høyere og høyere, og hele bilen skvulpet frem og tilbake, sier 24-åringen til VG.

OVERSVØMT: Nicoline Christoffersen (24) fikk motorstopp etter hun havnet i en vanndam mandag ettermiddag. Foto: privat

Mandag sendte Meteorologisk institutt ut farevarsler om både styrtregn og lynvær langs store deler av Sør- og Østlandet, og at det enkelte steder ville komme opp mot 20 millimeter nedbør på én time.

Mandag ettermiddag ble uværet så intenst at Porsgrunnskvinnen hadde problemer med å se veien.

– Jeg kunne se at vannet begynte å bli dypt, men ikke at det ble såpass dypt. Det kom vann inn i motoren, sier Christoffersen.

Vann og motor var en dårlig kombinasjon, og hun ble sittende vannfast på riksvei 354 mens regnet fortsatte å hølje rundt henne.

– Det tok én time før tauebilen kom. Jeg var så redd at jeg var helt på gråten, sier hun.

Bilen er nå sendt til verksted, men 24-åringen tviler på at den er kjørbar med det første.

Hevder veien er dårlig drenert

Nicoline Christoffersen hevder at slukene langs den aktuelle veien er for dårlige, og gir Statens vegvesen skylden for at hun havnet i den vanskelige situasjonen.

– Stefaren min sier at folk har opplevd lignende ting i den svingen, sier hun.

Andreas Larsen, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen sør, bekrefter at svingen der kvinnen ble sittende fast er et utsatt område for oversvømmelser. Likevel mener han at det først fremst er værforholdene som er årsaken.

– Det har vært kraftige regnbyger over hele Sørlandet i dag, og det har vært så kraftig at det blir oversvømt selv om det er tett eller ikke, sier han til VG.

– Men er burde forholdene vært utbedret ved denne spesifikke veien?

– Akkurat grunnforholdene har jeg ikke kjennskap om, og hva som ble tenkt da den ble bygget, men vi har hatt slike problemer i dag uten at det blir andre konsekvenser enn at bilister må kjøre mer forsiktig og kanskje ta en annen vei.